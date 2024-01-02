В Китае набрали популярность пластические операции для домашних питомцев

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Китае стал набирать популярность новый тренд по отношению к домашним животным. Отмечается, что питомцам стали массово делать "ушки Микки Мауса", чтобы животные выглядели как известный диснеевский мышонок. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Фото: krasivosti. pro

Проводят такие операции хирургическим путём. Процедура подрезания ушей требует анестезии и занимает около получаса. На втором этапе ушам придают вертикальную форму, что занимает от 20 до 60 дней.

И хотя подобное не запрещено законом, авторитетные больницы для животных в крупных городах избегают проведения подобных операций. Кроме того, ведущие специалисты требуют прекратить данную практику из-за боли, которую владельцы причиняют своим питомцам.

"К ним редко прибегают в больницах для домашних животных в городах первого уровня, но часто — в собачьих питомниках и племенных хозяйствах. В настоящее время в Китае нет юридических ограничений на эту операцию. Это моральный вопрос", — обращает внимание декан Международного медицинского центра для домашних животных Loving Care в Пекине Лю Яньдун.

При этом он подчеркнул, что, помимо боли, воздействие операции на домашних животных включает также психологические мучения и риски анестезии. Всё это может привести к психологической травме и физическим побочным эффектам.