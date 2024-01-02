В Китае стал набирать популярность новый тренд по отношению к домашним животным. Отмечается, что питомцам стали массово делать "ушки Микки Мауса", чтобы животные выглядели как известный диснеевский мышонок. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Проводят такие операции хирургическим путём. Процедура подрезания ушей требует анестезии и занимает около получаса. На втором этапе ушам придают вертикальную форму, что занимает от 20 до 60 дней.
И хотя подобное не запрещено законом, авторитетные больницы для животных в крупных городах избегают проведения подобных операций. Кроме того, ведущие специалисты требуют прекратить данную практику из-за боли, которую владельцы причиняют своим питомцам.
"К ним редко прибегают в больницах для домашних животных в городах первого уровня, но часто — в собачьих питомниках и племенных хозяйствах. В настоящее время в Китае нет юридических ограничений на эту операцию. Это моральный вопрос", — обращает внимание декан Международного медицинского центра для домашних животных Loving Care в Пекине Лю Яньдун.
При этом он подчеркнул, что, помимо боли, воздействие операции на домашних животных включает также психологические мучения и риски анестезии. Всё это может привести к психологической травме и физическим побочным эффектам.
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