Частое облизывание кошек — обычная часть кошачьей гигиены, однако это поведение иногда может свидетельствовать о серьезных проблемах. Эксперты выделяют несколько потенциальных причин, по которым кошки часто облизываются.
Уход за собой: Самая распространенная причина — умывание после еды, обусловленное инстинктом кошек удалять запах после приема пищи, чтобы не предупреждать о своем присутствии другую добычу.
Боль в полости рта: Облизывание может свидетельствовать о болях или заболеваниях полости рта, сопровождаясь изменениями в слюнотечении, необычным поведением при еде и неприятным запахом изо рта.
Страх: Кошки, облизывающиеся без видимой причины, могут испытывать страх или нервозность.
Тошнота: Облизывание с последующим глотанием может указывать на предстоящую тошноту и рвоту.
Заболевания верхних дыхательных путей: Проблемы с верхними дыхательными путями или аллергии могут вызывать частое облизывание, чихание и другие симптомы.
Чрезмерное слюноотделение: Птиализм, вызванный различными причинами, такими как инородные тела, опухоли, проблемы с пародонтитом и другие, может привести к частому облизыванию.
Сухость во рту: Ксеростомия, сильная сухость во рту, может быть вызвана различными состояниями, такими как лихорадка, обезвоживание, проблемы с почками или печенью, эндокринные расстройства и некоторые лекарства.
Важно обратить внимание на другие признаки и поведение кошки, чтобы более точно определить причину частого облизывания.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.