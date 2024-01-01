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Почему кошка облизывается

1:44
Зоосфера » Кошки

Частое облизывание кошек — обычная часть кошачьей гигиены, однако это поведение иногда может свидетельствовать о серьезных проблемах. Эксперты выделяют несколько потенциальных причин, по которым кошки часто облизываются.

Почему кошка облизывается
Фото: Own work by Mr.UmerFarooq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Уход за собой: Самая распространенная причина — умывание после еды, обусловленное инстинктом кошек удалять запах после приема пищи, чтобы не предупреждать о своем присутствии другую добычу.

Боль в полости рта: Облизывание может свидетельствовать о болях или заболеваниях полости рта, сопровождаясь изменениями в слюнотечении, необычным поведением при еде и неприятным запахом изо рта.

Страх: Кошки, облизывающиеся без видимой причины, могут испытывать страх или нервозность.

Тошнота: Облизывание с последующим глотанием может указывать на предстоящую тошноту и рвоту.

Заболевания верхних дыхательных путей: Проблемы с верхними дыхательными путями или аллергии могут вызывать частое облизывание, чихание и другие симптомы.

Чрезмерное слюноотделение: Птиализм, вызванный различными причинами, такими как инородные тела, опухоли, проблемы с пародонтитом и другие, может привести к частому облизыванию.

Сухость во рту: Ксеростомия, сильная сухость во рту, может быть вызвана различными состояниями, такими как лихорадка, обезвоживание, проблемы с почками или печенью, эндокринные расстройства и некоторые лекарства.
Важно обратить внимание на другие признаки и поведение кошки, чтобы более точно определить причину частого облизывания.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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