Зоопсихолог Сиротина раскрыла, как уберечь новогоднюю ёлку от кота

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоопсихолог Ангелина Сиротина назвала способ, как можно уберечь от кошек свою новогоднюю ёлку. Она подчеркнула, что в этом поможет запах хвои и цитрусовых.

Фото: ru.freepik.com

Как информирует портал NEWS.ru, обозреватели которого пообщались со специалистом, эти животные не выносят подобные запахи. Конечно, проще всего не пускать кошку в ту комнату, где стоит ёлка, однако, если жилплощадь этого не позволяет, то нужно опрыскать дерево хвойным или цитрусовым освежителем воздуха. Также можно положить рядом с ней несколько свежих цитрусовых или их цедру.

"Этот метод применяют в любой ситуации, когда коты шкодничают. Если кошка уже приучена к чему-то подобному, пользуйтесь. Если нет — можно новый рефлекс выработать. Но я думаю, это испортит весь праздник, если вы будете заниматься дрессировкой", — добавила Сиротина.

Кроме того, эксперт советует хорошо закрепить новогоднюю ёлку — поставив её на устойчивую подставку или привязав к стулу или к стене. Вдобавок, специалист обращает внимание, что лучше всего отказаться от дождика или мишуры на дереве и украшать ёлку только небьющимися игрушками.