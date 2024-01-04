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Зоопсихолог Сиротина раскрыла, как уберечь новогоднюю ёлку от кота

1:18
Зоосфера

Зоопсихолог Ангелина Сиротина назвала способ, как можно уберечь от кошек свою новогоднюю ёлку. Она подчеркнула, что в этом поможет запах хвои и цитрусовых.

Зоопсихолог Сиротина раскрыла, как уберечь новогоднюю ёлку от кота
Фото: ru.freepik.com

Как информирует портал NEWS.ru, обозреватели которого пообщались со специалистом, эти животные не выносят подобные запахи. Конечно, проще всего не пускать кошку в ту комнату, где стоит ёлка, однако, если жилплощадь этого не позволяет, то нужно опрыскать дерево хвойным или цитрусовым освежителем воздуха. Также можно положить рядом с ней несколько свежих цитрусовых или их цедру.

"Этот метод применяют в любой ситуации, когда коты шкодничают. Если кошка уже приучена к чему-то подобному, пользуйтесь. Если нет — можно новый рефлекс выработать. Но я думаю, это испортит весь праздник, если вы будете заниматься дрессировкой", — добавила Сиротина.

Кроме того, эксперт советует хорошо закрепить новогоднюю ёлку — поставив её на устойчивую подставку или привязав к стулу или к стене. Вдобавок, специалист обращает внимание, что лучше всего отказаться от дождика или мишуры на дереве и украшать ёлку только небьющимися игрушками.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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