Healthday: питомцам нельзя давать больше 10-20 граммов еды со стола

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринары рассказали, почему животным опасно давать больше 10-20 граммов еды со стола. Как пишет Healthday, для собак и кошек кусочек мяса птицы может быть эквивалентен по калорийности большому бургеру для человека. Так что такое количество пищи может привести к тяжёлому заболеванию.

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При этом специалисты отмечают, что, тем не менее, баловать питомцев можно, но соблюдая осторожность. Так, лакомства для четвероногих любимцев должны составлять менее 10% от общего ежедневного количества калорий питомца. Причём, многие лакомства для собак содержат много соли, и это может вызвать у животного недомогание при заболеваниях сердца. Вдобавок, нельзя давать животным лакомства с высоким содержанием фосфора, особенно, если у них наблюдаются проблемы с сердцем.

Также есть продукты, которые априори опасны для животных. Среди таких, например, шоколад, виноград, изюм, подсластитель ксилит, который содержится в жевательной резинке, в конфетах и выпечке без сахара, лук, чеснок, сырые и приготовленные кости мороженое и другие продукты с высоким содержанием жиров, сырое мясо, орех макадамия и авокадо.

В то же время, для собак безопасны большинство фруктов: тыквы, бананы, яблоки, клубника, черника, дыня, морковь, кукуруза и зелёная фасоль.