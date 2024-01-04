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Healthday: питомцам нельзя давать больше 10-20 граммов еды со стола

1:34
Зоосфера

Ветеринары рассказали, почему животным опасно давать больше 10-20 граммов еды со стола. Как пишет Healthday, для собак и кошек кусочек мяса птицы может быть эквивалентен по калорийности большому бургеру для человека. Так что такое количество пищи может привести к тяжёлому заболеванию.

Healthday: питомцам нельзя давать больше 10-20 граммов еды со стола
Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

При этом специалисты отмечают, что, тем не менее, баловать питомцев можно, но соблюдая осторожность. Так, лакомства для четвероногих любимцев должны составлять менее 10% от общего ежедневного количества калорий питомца. Причём, многие лакомства для собак содержат много соли, и это может вызвать у животного недомогание при заболеваниях сердца. Вдобавок, нельзя давать животным лакомства с высоким содержанием фосфора, особенно, если у них наблюдаются проблемы с сердцем.

Также есть продукты, которые априори опасны для животных. Среди таких, например, шоколад, виноград, изюм, подсластитель ксилит, который содержится в жевательной резинке, в конфетах и выпечке без сахара, лук, чеснок, сырые и приготовленные кости мороженое и другие продукты с высоким содержанием жиров, сырое мясо, орех макадамия и авокадо.

В то же время, для собак безопасны большинство фруктов: тыквы, бананы, яблоки, клубника, черника, дыня, морковь, кукуруза и зелёная фасоль.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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