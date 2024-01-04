Ветеринары рассказали, почему животным опасно давать больше 10-20 граммов еды со стола. Как пишет Healthday, для собак и кошек кусочек мяса птицы может быть эквивалентен по калорийности большому бургеру для человека. Так что такое количество пищи может привести к тяжёлому заболеванию.
При этом специалисты отмечают, что, тем не менее, баловать питомцев можно, но соблюдая осторожность. Так, лакомства для четвероногих любимцев должны составлять менее 10% от общего ежедневного количества калорий питомца. Причём, многие лакомства для собак содержат много соли, и это может вызвать у животного недомогание при заболеваниях сердца. Вдобавок, нельзя давать животным лакомства с высоким содержанием фосфора, особенно, если у них наблюдаются проблемы с сердцем.
Также есть продукты, которые априори опасны для животных. Среди таких, например, шоколад, виноград, изюм, подсластитель ксилит, который содержится в жевательной резинке, в конфетах и выпечке без сахара, лук, чеснок, сырые и приготовленные кости мороженое и другие продукты с высоким содержанием жиров, сырое мясо, орех макадамия и авокадо.
В то же время, для собак безопасны большинство фруктов: тыквы, бананы, яблоки, клубника, черника, дыня, морковь, кукуруза и зелёная фасоль.
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