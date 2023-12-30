Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новогодние рулетики с ветчиной — очень вкусная и необычная закуска
Как улучшить производительность в играх на Windows 11
Сивков: "Силы взять Одессу есть. Пора переходить от слов к делу"
Почему растениям важен тёплый душ?
Почему моторное масло надо менять не реже, чем раз в год
Пожилым назвали три научно обоснованные причины есть персики
Число жертв в Белгороде увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей
Вкуснейший новогодний салат "Дамский каприз" удовлетворит запрос любой дамы
ГИБДД готовит масштабные облавы на водителей на новогодние праздники

Как не дать собаке съесть кошачью еду

2:37
Зоосфера

Когда в вашем доме присутствуют и кошка, и собака, неизбежно возникает ситуация, когда ваш пушистый друг собака стремится поиметь кошачью пищу из ее миски.

Как не дать собаке съесть кошачью еду
Фото: Unsplash by Krista Mangulsone krista is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на то, что кошачья еда не является токсичной для собак, она не соответствует их диетическим потребностям, что может привести к негативным последствиям.

Вот несколько методов, которые помогут решить эту проблему, обеспечивая спокойное время приема пищи для обоих ваших питомцев:

Раздельное время приема пищи: Установите четкое время приема пищи для кошки и собаки. Учтите, что кошки предпочитают пищу в небольших порциях, в то время как собаки обычно едят раз или два в день. Покормите их в разное время, чтобы предотвратить конфликты. Разместите миску для кошки в тихом и безопасном месте, недоступном собаке.

Используйте барьеры: Физические барьеры могут помочь создать временное разделение во время приема пищи. Рассмотрите использование детской калитки, чтобы предотвратить доступ собаки к месту, где ест кошка. Еще один вариант — поднимите миску кошки на столешницу или другую возвышенную поверхность, к которой собака не сможет добраться.

Контроль: Внимательно следите за своими питомцами во время еды. Пока ваша кошка ест, удостоверьтесь, что собака находится на безопасном расстоянии. Возможно, потребуется использование поводка или команды типа "стоять", чтобы удерживать собаку от кошачьей еды.

Обучение: Обучите собаку командам типа "оставь это" или "останься". Эти команды помогут научить вашего питомца держаться подальше от кошачьей пищи. Поощряйте собаку за подчинение этим командам во время еды.

Станции кормления для кошек: Рассмотрите возможность размещения кошачьей еды на возвышенности, например, на кошачьем дереве или на полке, недоступной для собаки. Это позволит вашей кошке спокойно наслаждаться едой.

Автоматические кормушки: Приобретите автоматическую кормушку, которая открывается только для вашей кошки. Эти кормушки могут быть программированы для распознавания микрочипа вашей кошки или бирки на ошейнике, обеспечивая доступ к еде только вашему пушистому другу.

Проведя эти подробные шаги, вы сможете обеспечить спокойное время приема пищи для обеих ваших любимых домашних питомцев, соответствуя их индивидуальным диетическим потребностям.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Салат с красной рыбкой будет королём новогоднего стола

Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.

Этот салат с красной рыбой станет королём вашего новогоднего стола
Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны
Автоэксперты рассказали, почему новейшие двигатели недолговечны
Малина завалит урожаем с головы до ног: садоводы раскрыли способы выращивания
В Китае считают, что Россия отплатит Германии за её поведение
"Треба бiльше": что делать с Украиной, счастливой от беды в Белгороде? Олег Володин Киев опять убил русских детей. Когда почернеет "красная линия"? Дмитрий Плотников Небензя пообещал россиянам победу в СВО уже в этом году Любовь Степушова
О "Селёдке под шубой" и не вспомнят: салат с печенью трески затмит вкусом и красотой
За неистовую радость из-за Белгорода украинцам устроят "жару как в аду"
Горячее "Вкуснятина" с куриным филе и картофельной "шубкой" украсит праздничный стол
Горячее "Вкуснятина" с куриным филе и картофельной "шубкой" украсит праздничный стол
Последние материалы
Почему растениям важен тёплый душ?
Почему моторное масло надо менять не реже, чем раз в год
Пожилым назвали три научно обоснованные причины есть персики
Число жертв в Белгороде увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей
Вкуснейший новогодний салат "Дамский каприз" удовлетворит запрос любой дамы
ГИБДД готовит масштабные облавы на водителей на новогодние праздники
Как не дать собаке съесть кошачью еду
Харьков первым вернётся в Россию. Таковы последствия террористической атаки на Белгород
Почему вредно пить холодную воду
Что такое DLSS и почему это сильно важно для игр?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников