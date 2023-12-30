Как не дать собаке съесть кошачью еду

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в вашем доме присутствуют и кошка, и собака, неизбежно возникает ситуация, когда ваш пушистый друг собака стремится поиметь кошачью пищу из ее миски.

Фото: Unsplash by Krista Mangulsone krista is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на то, что кошачья еда не является токсичной для собак, она не соответствует их диетическим потребностям, что может привести к негативным последствиям.

Вот несколько методов, которые помогут решить эту проблему, обеспечивая спокойное время приема пищи для обоих ваших питомцев:

Раздельное время приема пищи: Установите четкое время приема пищи для кошки и собаки. Учтите, что кошки предпочитают пищу в небольших порциях, в то время как собаки обычно едят раз или два в день. Покормите их в разное время, чтобы предотвратить конфликты. Разместите миску для кошки в тихом и безопасном месте, недоступном собаке.

Используйте барьеры: Физические барьеры могут помочь создать временное разделение во время приема пищи. Рассмотрите использование детской калитки, чтобы предотвратить доступ собаки к месту, где ест кошка. Еще один вариант — поднимите миску кошки на столешницу или другую возвышенную поверхность, к которой собака не сможет добраться.

Контроль: Внимательно следите за своими питомцами во время еды. Пока ваша кошка ест, удостоверьтесь, что собака находится на безопасном расстоянии. Возможно, потребуется использование поводка или команды типа "стоять", чтобы удерживать собаку от кошачьей еды.

Обучение: Обучите собаку командам типа "оставь это" или "останься". Эти команды помогут научить вашего питомца держаться подальше от кошачьей пищи. Поощряйте собаку за подчинение этим командам во время еды.

Станции кормления для кошек: Рассмотрите возможность размещения кошачьей еды на возвышенности, например, на кошачьем дереве или на полке, недоступной для собаки. Это позволит вашей кошке спокойно наслаждаться едой.

Автоматические кормушки: Приобретите автоматическую кормушку, которая открывается только для вашей кошки. Эти кормушки могут быть программированы для распознавания микрочипа вашей кошки или бирки на ошейнике, обеспечивая доступ к еде только вашему пушистому другу.

Проведя эти подробные шаги, вы сможете обеспечить спокойное время приема пищи для обеих ваших любимых домашних питомцев, соответствуя их индивидуальным диетическим потребностям.