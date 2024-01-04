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Ветврач Еремеев предупредил об опасности новогодних игрушек для питомцев

1:49
Зоосфера

Ветеринар Константин Еремеев заявил, что в новогодние выходные необходимо внимательнее следить за своими питомцами. По его словам, если животные случайно съедят дождик или мишуру с ёлки, это может вызвать у них непроходимость.

Ветврач Еремеев предупредил об опасности новогодних игрушек для питомцев
Фото: ru.freepik.com

Дело в том, что такие ёлочные украшения, как мишура, тонкие переливающиеся нити дождя и ленточки манят к себе животных своим блеском. И если вначале они только трогают увлекательные предметы лапой, то после пробуют их на зуб и даже проглатывают. Однако подобное может закончиться для животного серьёзной травмой внутренних органов.

"Украшения спутаются внутри и вызовут непроходимость в пищеводе, желудке или кишечнике. Извлечь такой инородный предмет сможет только ветеринарный врач-хирург", — объясняет специалист.

Кроме того, Еремеев обращает внимание на то, что особенно большую опасность для домашних питомцев представляют хвоя и стеклянные игрушки, так как осколки последних могут попасть в желудочно-кишечный тракт. Поэтому, если ваш любимец начинает проявлять интерес к несъедобному предмету, или он проглотил его, питомцу нужно не навредить при оказании первой помощи.

Например, не следует тянуть кончик ёлочного дождика или мишуры, если он торчит из заднего прохода, ведь таким образом можно сильно травмировать кишечник. Вдобавок, нельзя давать питомцу вазелиновое масло, так как при попадании в лёгкие оно может вызвать пневмонию. Поэтому, заключает Еремеев, в новогодние каникулы нужно заботиться о безопасности новогодних украшений для питомца и при необходимости обязательно обращаться за помощью к ветеринару.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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