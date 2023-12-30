Чего не должно быть в рационе котят

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любопытство котят в отношении новой пищи — явление неизбежное, но это не означает, что им следует предоставлять полный доступ ко всему, что им хочется.

Фото: Own work by Monozigote is licensed under public domain

Организмы котят не предназначены для переваривания многих продуктов, поэтому важно обеспечить им диету, соответствующую их потребностям.

Существует ряд продуктов, которые не рекомендуется предлагать котятам.

Коровье молоко: Многие котята страдают от непереносимости лактозы, что затрудняет нормальное переваривание коровьего молока. Это может привести к расстройству желудка, диарее и газообразованию. Рекомендуется использовать специально разработанные заменители молока для котят.

Кости: Предостерегайтесь от предоставления котятам костей, особенно мелких и приготовленных. Они могут легко расколоться, представляя угрозу удушья или внутренних повреждений. Если вам хочется включить мясо в рацион, предпочтение следует отдавать хорошо приготовленному и мелко нарезанному мясу без костей.

Сырые яйца: Сырые яйца могут содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла, что представляет риск для здоровья котят. Вареные яйца безопасны для употребления, однако сырыми их следует избегать.

Лук и чеснок: Оба овоща могут нанести вред эритроцитам котенка и вызвать анемию. И даже небольшие количества этих овощей могут быть опасными.

Шоколад и кофеин: В этих продуктах содержатся токсичные вещества — теобромин и кофеин, которые могут быть опасны для сердца котят, вызывая беспокойство и даже угрожая их жизни.

Виноград и изюм: Эти фрукты могут быть токсичными для котят и привести к проблемам с почками. Безопаснее удерживать их вне доступа.

Кости из рыбы: Рыбьи кости острые и маленькие, что представляет риск удушья или травм. При кормлении рыбой котят следует быть внимательными, выбирая безкостную и правильно приготовленную рыбу.

Избыток соли: Избегайте предоставления котятам слишком соленой пищи, такой как картофельные чипсы или обработанные закуски. Избыток соли может вызвать солевое отравление и другие проблемы со здоровьем.

Собачья еда: Кошки, в том числе и котята, имеют уникальные диетические потребности, отличающиеся от потребностей собак. Корм для собак не обеспечивает необходимыми питательными веществами, необходимыми для здоровья кошек.