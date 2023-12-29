В свете предстоящих праздников президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по обеспечению безопасности домашних питомцев во время праздничного декора.
Специалист рекомендует владельцам собак следить за выбором гирлянд на батарейках, избегать длинных шнуров и удлинителей, которые могут представлять опасность для любопытных питомцев. Также важно уделять внимание расположению елки, избегая близости к источникам тепла.
Советуется не оставлять без присмотра зажженные свечи, чтобы избежать возможных пожаров или ожогов у питомцев. При наличии открытых каминов, рекомендуется использовать железные ширмы и заслонки, а также приучить питомца не подходить к камину, сообщает Радио 1.
Дополнительно, кинологи рекомендуют ограничивать доступ питомцев на кухню во время приготовления праздничных угощений, так как раскаленная духовка может представлять опасность для животных. В случае присутствия питомца на кухне, необходимо обеспечивать его постоянным вниманием взрослых.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.