Кинологи рассказали об опасности новогоднего декора для собак

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В свете предстоящих праздников президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по обеспечению безопасности домашних питомцев во время праздничного декора.

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Специалист рекомендует владельцам собак следить за выбором гирлянд на батарейках, избегать длинных шнуров и удлинителей, которые могут представлять опасность для любопытных питомцев. Также важно уделять внимание расположению елки, избегая близости к источникам тепла.

Советуется не оставлять без присмотра зажженные свечи, чтобы избежать возможных пожаров или ожогов у питомцев. При наличии открытых каминов, рекомендуется использовать железные ширмы и заслонки, а также приучить питомца не подходить к камину, сообщает Радио 1.

Дополнительно, кинологи рекомендуют ограничивать доступ питомцев на кухню во время приготовления праздничных угощений, так как раскаленная духовка может представлять опасность для животных. В случае присутствия питомца на кухне, необходимо обеспечивать его постоянным вниманием взрослых.