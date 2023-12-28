Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пламперы для губ: стоит ли пробовать и какого эффекта ждать
В Большом Магеллановом Облаке открыто звёздное скопление в виде снежка
Врач Демин назвал главные признаки усталости водителя
Врачи назвали 4 главных преимущества холодного душа
Йоханнес Клэбо не примет участие в "Тур де Ски"
Новогодний салат с креветками, киви и ананасами
Названа скорость, при которой безопасно держать руль одной рукой
Спортивный эксперт Хохлов развеял сомнения в тренерский методах Леонида Слуцкого
Минобороны РФ: в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом

Собаки говорят с нами на языке, который мы иногда неправильно понимаем

1:47
Зоосфера » Собаки

Люди обладают уникальной способностью читать жесты и эмоции повсюду, включая животных, таких как собаки. Несмотря на полезность этого навыка, иногда возникают недоразумения.

Собаки говорят с нами на языке, который мы иногда неправильно понимаем
Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот несколько действий собак, которые могут быть неправильно поняты людьми.

Виляние хвостом: Виляние хвостом, хотя и может свидетельствовать о радости, не всегда отражает эмоциональное состояние собаки. Она может вилять хвостом при нервозности или беспокойстве, подчеркивая важность анализа контекста и общего языка тела.

Рычание: Часто рычание связывают с агрессией, однако собаки могут рычать по разным причинам, включая игривость, страх или дискомфорт. Правильное понимание требует оценки обстоятельств и внимания к дополнительным сигналам.

Облизывание: Хотя облизывание может быть проявлением привязанности, оно также может свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем. Для точного толкования этого поведения необходимы контекстуальные наблюдения.

Избегание контакта с глазами: Некоторые люди ошибочно считают, что избегание зрительного контакта собакой – признак чувства вины. Однако собаки могут избегать взгляда из-за беспокойства или подчинения, а не обязательно из-за чувства вины. Понимание этих тонкостей играет ключевую роль.

Поводок: Частое тягучее движение на поводке во время прогулки часто воспринимается как проявление доминирования. На самом деле собаки могут тянуть поводок из-за волнения, любопытства или недостатка тренировки на поводке. Позитивное подкрепление и последовательное обучение могут эффективно корректировать такое поведение.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Вкус детства: сочный ореховый торт просто тает во рту
Вкус детства: сочный ореховый торт просто тает во рту
Последние материалы
В Большом Магеллановом Облаке открыто звёздное скопление в виде снежка
Врач Демин назвал главные признаки усталости водителя
Врачи назвали 4 главных преимущества холодного душа
Йоханнес Клэбо не примет участие в "Тур де Ски"
Новогодний салат с креветками, киви и ананасами
Названа скорость, при которой безопасно держать руль одной рукой
Спортивный эксперт Хохлов развеял сомнения в тренерский методах Леонида Слуцкого
Минобороны РФ: в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом
Кухня должна помогать хозяйке, а не мешать ей своими нагромождениями
Сеть магазинов "Лента" прекратила продажу сливочного масла "Сулимовское"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников