Собаки говорят с нами на языке, который мы иногда неправильно понимаем

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Люди обладают уникальной способностью читать жесты и эмоции повсюду, включая животных, таких как собаки. Несмотря на полезность этого навыка, иногда возникают недоразумения.

Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот несколько действий собак, которые могут быть неправильно поняты людьми.

Виляние хвостом: Виляние хвостом, хотя и может свидетельствовать о радости, не всегда отражает эмоциональное состояние собаки. Она может вилять хвостом при нервозности или беспокойстве, подчеркивая важность анализа контекста и общего языка тела.

Рычание: Часто рычание связывают с агрессией, однако собаки могут рычать по разным причинам, включая игривость, страх или дискомфорт. Правильное понимание требует оценки обстоятельств и внимания к дополнительным сигналам.

Облизывание: Хотя облизывание может быть проявлением привязанности, оно также может свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем. Для точного толкования этого поведения необходимы контекстуальные наблюдения.

Избегание контакта с глазами: Некоторые люди ошибочно считают, что избегание зрительного контакта собакой – признак чувства вины. Однако собаки могут избегать взгляда из-за беспокойства или подчинения, а не обязательно из-за чувства вины. Понимание этих тонкостей играет ключевую роль.

Поводок: Частое тягучее движение на поводке во время прогулки часто воспринимается как проявление доминирования. На самом деле собаки могут тянуть поводок из-за волнения, любопытства или недостатка тренировки на поводке. Позитивное подкрепление и последовательное обучение могут эффективно корректировать такое поведение.