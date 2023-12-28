Кошка царапается, как ее отучить

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У некоторых кошек может возникнуть неприятная привычка сильно царапаться, что может повлечь повреждение предметов в вашем доме или даже стать причиной агрессивного поведения.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Существует множество причин такого поведения, и иногда сложно выявить конкретную.

Вот несколько рекомендаций, как предотвратить царапание вашей кошки и как справиться с его последствиями.

Успокойтесь: Важно сохранять спокойствие и избегать резких реакций, так как они могут напугать кошку еще больше.

Очистите рану: В случае царапин аккуратно промойте поцарапанную область водой с мылом для снижения риска инфекции. После этого проконсультируйтесь с медицинским специалистом.

Нанесите антисептик: Для предотвращения инфекции используйте мягкий антисептик или мазь с антибиотиком. При глубоких царапинах или признаках инфекции следует обратиться к врачу.

Избегайте наказания: Воздержитесь от наказания, так как кошки могут царапаться как форму общения или игры, и наказание может вызвать страх и агрессию.

Обеспечьте обогащение: Гарантируйте вашей кошке достаточно умственной и физической стимуляции. Использование когтеточек или подушечек может изменить ее поведение.

Подстригите кошке когти: Регулярная стрижка когтей снижает риск царапин. Используйте подходящие кусачки для кошачьих когтей и проконсультируйтесь с ветеринаром.

Используйте положительное подкрепление: Поощряйте позитивное поведение лакомствами и похвалой, когда ваша кошка использует когтеточки вместо неподходящих поверхностей.

Мягкие колпачки для ногтей: Рассмотрите возможность использования мягких колпачков для ногтей, которые могут временно предотвратить повреждение предметов и минимизировать воздействие царапин.