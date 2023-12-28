9 признаков того, что надо срочно к ветеринару

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Ветеринария

Когда ваш маленький пушистик чувствует себя нехорошо, важно уметь распознавать неочевидные сигналы, которые могут указывать на потенциальные проблемы со здоровьем.

Фото: flickr. com by Tiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если вы заметили что-то странное, но не уверены, насколько это серьезно, вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Чрезмерный сон или летаргия: Внезапное увеличение сна или избыточная вялость могут свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем.

Резкие изменения в поведении: Внезапные изменения в характере – повышенная агрессивность, тревожность или избыточная замкнутость – могут указывать на дискомфорт или болезнь.

Изменения в привычках питания: Значительное и стойкое изменение в аппетите или потреблении воды может сигнализировать о потенциальных проблемах со здоровьем.

Постоянные проблемы с пищеварением: Частые случаи диареи, рвоты или затрудненного стула требуют профессионального ветеринарного вмешательства.

Необъяснимая потеря или набор веса: Значительные изменения в весе, не связанные с диетой или физической активностью, могут требовать визита к ветеринару.

Неприятные запахи: Непрерывный неприятный запах изо рта, необычный запах тела или изменения в запахе мочи или кала могут свидетельствовать о зубных проблемах, инфекциях или нарушениях пищеварения.

Чрезмерное расчесывание или выпадение волос: Постоянные попытки чесать, кусать или потеря шерсти могут быть связаны с аллергиями, кожными инфекциями или паразитами, требующими внимания ветеринара.

Выделения из глаз или носа: Постоянные секреции из глаз или носа могут свидетельствовать о респираторных или глазных инфекциях, требующих ветеринарного вмешательства.

Необъяснимые отеки или шишки: Любые необычные опухоли, шишки или узлы на теле вашего питомца следует проверить у ветеринара, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем.