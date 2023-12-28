Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем можно приукрасить свою квартиру на Новый Год
ФСБ изъяла у жителей Хакасии множество оружия, гранат и боеприпасов
С 1 января на 40-60% подорожает вход в дворцы-музеи Стамбула
3 превосходных фильма об успешных побегах из тюрьмы
Соцнайм: как снять жилье у государства и кто может воспользоваться этим способом
Кустурица снимет в России «Мертвые души» по Гоголю
Врач Банный рассказал, какие заболевания способен победить кофе
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке ВСУ 28 декабря
Челка-шторка: как подстричь и уложить, советы стилиста

9 признаков того, что надо срочно к ветеринару

2:05
Зоосфера » Ветеринария

Когда ваш маленький пушистик чувствует себя нехорошо, важно уметь распознавать неочевидные сигналы, которые могут указывать на потенциальные проблемы со здоровьем.

9 признаков того, что надо срочно к ветеринару
Фото: flickr. com by Tiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если вы заметили что-то странное, но не уверены, насколько это серьезно, вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Чрезмерный сон или летаргия: Внезапное увеличение сна или избыточная вялость могут свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем.

Резкие изменения в поведении: Внезапные изменения в характере – повышенная агрессивность, тревожность или избыточная замкнутость – могут указывать на дискомфорт или болезнь.

Изменения в привычках питания: Значительное и стойкое изменение в аппетите или потреблении воды может сигнализировать о потенциальных проблемах со здоровьем.

Постоянные проблемы с пищеварением: Частые случаи диареи, рвоты или затрудненного стула требуют профессионального ветеринарного вмешательства.

Необъяснимая потеря или набор веса: Значительные изменения в весе, не связанные с диетой или физической активностью, могут требовать визита к ветеринару.

Неприятные запахи: Непрерывный неприятный запах изо рта, необычный запах тела или изменения в запахе мочи или кала могут свидетельствовать о зубных проблемах, инфекциях или нарушениях пищеварения.

Чрезмерное расчесывание или выпадение волос: Постоянные попытки чесать, кусать или потеря шерсти могут быть связаны с аллергиями, кожными инфекциями или паразитами, требующими внимания ветеринара.

Выделения из глаз или носа: Постоянные секреции из глаз или носа могут свидетельствовать о респираторных или глазных инфекциях, требующих ветеринарного вмешательства.

Необъяснимые отеки или шишки: Любые необычные опухоли, шишки или узлы на теле вашего питомца следует проверить у ветеринара, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Последние материалы
Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Прямой рейс "Аэрофлота" активизировал спрос на Хайнань
5 очаровательных фильмов для настоящих романтиков
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Ивлеевой
9 признаков того, что надо срочно к ветеринару
Травматолог-ортопед дал рекомендации по восстановлению после травм
Sky News: Взятие Марьинки — значимая победа для ВС РФ
Отличная закуска на новогодний стол с крабовыми палочками: за копейки, а так вкусно
Человечество победило один из вирусов гриппа B
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников