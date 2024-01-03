Россияне назвали причины отказа от содержания домашних животных

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стало известно, почему россияне отказываются заводить домашних питомцев.

Фото: urban.dog

Как пишет издание "Известия", ссылаясь на результаты социологического исследования, среди россиян в среднем доля владельцев домашних питомцев варьируется от 68% до 84%. Причём в основном заводят дома кошек: беспородных вдвое чаще, чем породистых.

Собаки оказались на втором по популярности месте. Доля тех, кто содержит беспородных собак, составила 21%, а породистых — 17%. Остальные владельцы животных содержат у себя дома птиц, рыб, грызунов, рептилий и других.

Кроме того, согласно данным опроса, от содержания животных россияне отказываются, потому что у них не хватает времени (36%), либо нет тех людей, с которыми можно было бы оставить питомца (27%). О негигиеничности в качестве причины заявили 18% респондентов, а о том, что не позволяет здоровье — 17%.

Кроме того, среди причин опрошенными выделялись маленькое пространство в доме и недостаток финансов для заведения питомца.

При этом у хозяев животных также спрашивали, сколько они тратят на своих питомцев. Как выяснилось, каждый второй из респондентов (46%) тратит на своих питомцев менее двух тысяч рублей в месяц, а каждый четвёртый (27%) — от двух до пяти тысяч рублей. В то же время свыше пяти тысяч рублей в месяц на своих любимцев тратят лишь 9% владельцев домашних животных.