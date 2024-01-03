Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине уничтожены построенные Европой цеха оружейных заводов
5 упражнений, чтобы плавно вернуться в форму после праздников
Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева
Названы сроки посадки огурцов по Лунному календарю в 2024 году
Политолог Марат Баширов: "Зеленский уже не жилец"
Савин рассказал о личной жизни Пугачёвой и Галкина* ради известности
Кофе способен помочь снизить артериальное давление
Названа причина запаха у монет
В ГИБДД призвали водителей давать проехать обочечникам

Россияне назвали причины отказа от содержания домашних животных

1:40
Зоосфера

Стало известно, почему россияне отказываются заводить домашних питомцев.

Россияне назвали причины отказа от содержания домашних животных
Фото: urban.dog

Как пишет издание "Известия", ссылаясь на результаты социологического исследования, среди россиян в среднем доля владельцев домашних питомцев варьируется от 68% до 84%. Причём в основном заводят дома кошек: беспородных вдвое чаще, чем породистых.

Собаки оказались на втором по популярности месте. Доля тех, кто содержит беспородных собак, составила 21%, а породистых — 17%. Остальные владельцы животных содержат у себя дома птиц, рыб, грызунов, рептилий и других.

Кроме того, согласно данным опроса, от содержания животных россияне отказываются, потому что у них не хватает времени (36%), либо нет тех людей, с которыми можно было бы оставить питомца (27%). О негигиеничности в качестве причины заявили 18% респондентов, а о том, что не позволяет здоровье — 17%.

Кроме того, среди причин опрошенными выделялись маленькое пространство в доме и недостаток финансов для заведения питомца.

При этом у хозяев животных также спрашивали, сколько они тратят на своих питомцев. Как выяснилось, каждый второй из респондентов (46%) тратит на своих питомцев менее двух тысяч рублей в месяц, а каждый четвёртый (27%) — от двух до пяти тысяч рублей. В то же время свыше пяти тысяч рублей в месяц на своих любимцев тратят лишь 9% владельцев домашних животных.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции
Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке
"Настя уедет из России!": дан прогноз по Ивлеевой
Семена моркови любят молоко и водку: быстро прорастут и вы будете гордиться посадочным материалом
Что искал Гитлер в Антарктиде и что такое секретный проект "Аненербе" Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
Армада бомбардировщиков приближается к Украине
Вернётся ли на на телевидение Иван Ургант
Вернётся ли на на телевидение Иван Ургант
Последние материалы
На Украине уничтожены построенные Европой цеха оружейных заводов
5 упражнений, чтобы плавно вернуться в форму после праздников
Россияне назвали причины отказа от содержания домашних животных
Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева
Названы сроки посадки огурцов по Лунному календарю в 2024 году
Политолог Марат Баширов: "Зеленский уже не жилец"
Что искал Гитлер в Антарктиде и что такое секретный проект "Аненербе"
Савин рассказал о личной жизни Пугачёвой и Галкина* ради известности
Кофе способен помочь снизить артериальное давление
Названа причина запаха у монет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников