Стало известно, почему россияне отказываются заводить домашних питомцев.
Как пишет издание "Известия", ссылаясь на результаты социологического исследования, среди россиян в среднем доля владельцев домашних питомцев варьируется от 68% до 84%. Причём в основном заводят дома кошек: беспородных вдвое чаще, чем породистых.
Собаки оказались на втором по популярности месте. Доля тех, кто содержит беспородных собак, составила 21%, а породистых — 17%. Остальные владельцы животных содержат у себя дома птиц, рыб, грызунов, рептилий и других.
Кроме того, согласно данным опроса, от содержания животных россияне отказываются, потому что у них не хватает времени (36%), либо нет тех людей, с которыми можно было бы оставить питомца (27%). О негигиеничности в качестве причины заявили 18% респондентов, а о том, что не позволяет здоровье — 17%.
Кроме того, среди причин опрошенными выделялись маленькое пространство в доме и недостаток финансов для заведения питомца.
При этом у хозяев животных также спрашивали, сколько они тратят на своих питомцев. Как выяснилось, каждый второй из респондентов (46%) тратит на своих питомцев менее двух тысяч рублей в месяц, а каждый четвёртый (27%) — от двух до пяти тысяч рублей. В то же время свыше пяти тысяч рублей в месяц на своих любимцев тратят лишь 9% владельцев домашних животных.
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