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Москвичи стали чаще пользоваться услугами зоонянь и передержкой для питомцев

1:18
Зоосфера

Владельцы домашних питомцев, которые планируют провести новогодние праздники вдали от дома, стали чаще обращаться на рынок услуг в поисках надёжных зоогостиниц и зоонянь. Таким образом, по данным портала "Авито Услуг", в декабре спрос на услуги для животных вырос на 33% по сравнению с 2022 годом.

Москвичи стали чаще пользоваться услугами зоонянь и передержкой для питомцев
Фото: chita.ru

Причём, большим спросом пользуются зоогостиницы — заведения, в которых одновременно могут жить несколько питомцев. Они содержатся в отдельных комфортных боксах и находятся под присмотром специалистов.

На втором месте по спросу оказались зооняни, к которым обращаются в том случае, если домашнему питомцу необходимо оставаться в привычной для него обстановке. Эти специалисты приходят на дом, либо берут животное к себе домой на время передержки. Спрос на зоонянь в прошлом месяце вырос на 33%. При этом активнее всего их искали в Екатеринбурге (на 144% больше), Омске (на 140% больше) и Санкт-Петербурге (на 91% больше).

Кроме того, популярностью продолжают пользоваться кинологи, которые обучают хозяев животных правильному воспитанию и основам успешного взаимодействия.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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