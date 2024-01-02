Ветеринар Юрий Яшин рассказал, как подготовить домашних животных к пребыванию в зоогостинице. Он подчеркнул, что особенно постепенно готовить питомца необходимо, если вы никогда с ним не разлучались.
"Например, можно заранее принести его в гостиницу на день или два, чтобы он привыкал к новому месту. Так более долгое пребывание не принесёт много стресса", — обращает внимание специалист.
Кроме того, по его словам, снизить стресс помогут вещи питомца: например, любимые игрушки, ковриг или когтеточка.
При этом, подчёркивает Яшин, если зоогостиница хорошая, в ней обязательно будут просторные индивидуальные вольеры, определённый уровень освещённости, температуры и влажности. Для собак же должны быть предусмотрены услуги выгула.
В заключение ветеринар назвал, что нужно принести с собой в день заселения. Это ветеринарный паспорт и корм, рассчитанный на весь срок пребывания.
Однако есть один нюанс: те питомцы, которые младше шести месяцев, либо имеют вирусные и паразитарные заболевания, остаться в зоогостинице не смогут.
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