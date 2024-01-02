Ветеринар Яшин дал советы по подготовке домашних животных к зоогостинице

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Юрий Яшин рассказал, как подготовить домашних животных к пребыванию в зоогостинице. Он подчеркнул, что особенно постепенно готовить питомца необходимо, если вы никогда с ним не разлучались.

Фото: krasivosti. pro

"Например, можно заранее принести его в гостиницу на день или два, чтобы он привыкал к новому месту. Так более долгое пребывание не принесёт много стресса", — обращает внимание специалист.

Кроме того, по его словам, снизить стресс помогут вещи питомца: например, любимые игрушки, ковриг или когтеточка.

При этом, подчёркивает Яшин, если зоогостиница хорошая, в ней обязательно будут просторные индивидуальные вольеры, определённый уровень освещённости, температуры и влажности. Для собак же должны быть предусмотрены услуги выгула.

В заключение ветеринар назвал, что нужно принести с собой в день заселения. Это ветеринарный паспорт и корм, рассчитанный на весь срок пребывания.

Однако есть один нюанс: те питомцы, которые младше шести месяцев, либо имеют вирусные и паразитарные заболевания, остаться в зоогостинице не смогут.