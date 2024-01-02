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Доцент Мануков рассказал, как действовать, если питомец съел ёлочные иголки

1:17
Зоосфера

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков поделился советами о том, что делать, если домашний питомец съел ёлочные иголки. По его словам, они не вызовут у животного отравление.

Доцент Мануков рассказал, как действовать, если питомец съел ёлочные иголки
Фото: https://www.housebeautiful.com is licensed under https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g42101312/christmas-tree-color-ideas/

"Иголки достаточно острые и жёсткие. Если они попадут в пищеварительный тракт, то могут поранить, проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника, вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца", — указал он.

Таким образом, если вы заметили, что ваш питомец съел иголки, вначале нужно обеспечить ему состояние покоя. Застрявшие иголки могут сами спровоцировать рвотный рефлекс и выйти наружу. В противном случае рвоту у питомца можно вызвать при помощи соляного раствора (две ложки соли на литр воды).

Другой способ оказать своему любимцу помощь, не выходя из дома, — дать животному пищу с высоким содержанием растительной клетчатки. Например, влить ему в рот вазелин при помощи шприца без иглы.

Если же ни один из вышеперечисленных способов не сработал, следует срочно обратиться к ветеринару.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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