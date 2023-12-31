Что делать, если кошка съела мишуру с новогодней ёлки

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы кошек не понаслышке знают, что кошки могут испортить новогоднюю ёлку: сбросить ёлочные игрушки или даже съесть мишуру.

Фото: ru.freepik.com

Сохранить главный атрибут праздника помогут несколько простых правил.

Правильно разместите ёлку

Не ставьте новогоднюю ёлку вблизи окон и дверей. Ведь в таком случае у кошки будет возможность запрыгнуть на неё с разбега.

Кроме того, не следует размещать ёлку в центре комнаты, чтобы у домашнего питомца было меньше возможностей к ней подобраться.

Выберите правильную ёлку

Зная, что у вас дома живёт питомец, при выборе ёлки лучше отдавать предпочтение искусственной. Ведь она не осыпется, и кошка не сможет съесть её иголки.

Если же вы всё же решили купить живую ёлку, перед покупкой обязательно тщательно рассмотрите её, чтоб убедиться, что на ней нет острых иголок, которые могут поранить питомца.

Устойчивая подставка

Поставьте ёлку в устойчивую подставку. Так, если кошка всё же решит запрыгнуть на неё, украшение не сможет упасть.

Украсьте ёлку безопасными для кошки украшениями

Если у вас дома живёт питомец, не стоит украшать ёлку стеклянными шарами и другими хрупкими украшениями. Во-первых, кошка может их сбить, и вы останетесь без украшений. Во-вторых, они могут разбиться и поранить кошку.

Поэтому лучше всего отдавать предпочтение мягким игрушкам и различным небьющимся украшениям.

Не оставляйте кошку без присмотра

Если вы не можете уследить за кошкой, закройте её в другой комнате, либо поместите в переноску для животных.

Следите за ёлкой и украшениями

Следить обязательно следует и за самой ёлкой. Регулярно проверяйте её, чтобы убедиться, что она не повреждена, а украшения — надёжно закреплены.

Кроме того, обращайте внимание на то, находятся ли мишура и другие блестящие украшения вне досягаемости кошки. Ведь если кошка проглотит блестящие украшения, например, мишуру, она может легко поранить язык или кишечник.

Выключайте праздничные гирлянды в ваше отсутствие

И конечно, выключайте гирлянды в ваше отсутствие, чтобы предотвратить риск возможных чрезвычайных ситуаций.