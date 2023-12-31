Кинолог Голубев: на прогулке с собакой следует избегать фейерверков

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев рассказал, почему при выгуле собак нужно держать подальше от праздничных салютов и фейерверков. По его словам, в это время могут убежать даже самые смелые и тренированные собаки.

Фото: ТАСС by Егор Алеев

Дело в том, что собаки не воспринимают как развлечение популярные в новогоднюю ночь фейерверки и салюты. Они боятся грохота, и их реакцию на подобное предугадать невозможно.

"Самое безопасное место для собаки в новогоднюю ночь — это дома или за городом, вдали от шума и залпов салютов. Ежегодно мы предостерегаем собаководов и настоятельно не рекомендуем брать питомцев на праздничные гуляния и на салют. Такие мероприятия — это стресс для любой собаки", — поясняет эксперт в беседе с РИА Новости.

Вдобавок, Голубев подчеркнул, что у собак очень чувствительные барабанные перепонки, так что повлиять на них может даже негромкий хлопок, который не пугает человека. Кроме трусливых и неуверенных в себе питомцев, шум петард и залпов салюта может сильно напугать щенков.

Таким образом, во время пуска салютов прогулки с питомцем лучше исключить, либо отправиться куда-то, где взрывов петард и фейерверков меньше, например, за городом.

Однако если салют внезапно начался прямо во время прогулки с питомцем, его хозяину следует уверенно и спокойно с ним поговорить. Идти домой можно будет, как только удастся стабилизировать ситуацию.