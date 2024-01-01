РФ полностью обеспечена лекарствами для животных

В России не наблюдается дефицита лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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"В отношении химико-фармацевтических препаратов в Россельхознадзор не поступают сведения о наличии проблем с поставками препаратов для животноводства. Возникают вопросы только с поставками единичных наименований ветеринарных препаратов для лечения некоторых заболеваний мелких домашних животных", — объяснил он.

Как уточнил Данкверт, причина последнего связана с тем, что отдельные иностранных производители лекарств для животных приняли решение уйти с российского рынка.

При этом глава ведомства отметил, что в прошлом году ввоз иностранных вакцин превышал объёмы ввоза за 2021 год на 30%. В том числе это было связано с формированием определённых запасов и подготовкой иностранных производителей к изменению российского законодательства.

В этом году производство Россией вакцин возросло на 37,4% по сравнению с 2021 годом. Также сейчас принимают все необходимые меры для обеспечения биологической безопасности импортных вакцин.