За 2023 г животные чаще всего страдали бешенством в Новосибирской области

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора рассказали, в каком регионе животные страдали бешенством в этом году больше всего. Таким названа Новосибирская область.

Фото: pora-domoy.ru

Отмечается, что самыми опасными заболеваниями у животных региона стали бешенство, бруцеллез, а также лептроспироз. При этом для человека наиболее опасным заболеванием является именно бешенство.

Так, в 2023 году в Новосибирской области было зафиксировано семь случаев бешенства и 19 случаев бруцеллеза среди домашних животных. В то же время, у животных наблюдалось шесть случаев лептоспироза.

Специалисты указывают, что в основном случаи заболевания фиксировались на территориях личных подсобных хозяйств. В результате этого к концу декабря карантин был введён в пяти населённых пунктах области, а по бруцеллезу — в 12.