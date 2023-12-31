Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора рассказали, в каком регионе животные страдали бешенством в этом году больше всего. Таким названа Новосибирская область.
Отмечается, что самыми опасными заболеваниями у животных региона стали бешенство, бруцеллез, а также лептроспироз. При этом для человека наиболее опасным заболеванием является именно бешенство.
Так, в 2023 году в Новосибирской области было зафиксировано семь случаев бешенства и 19 случаев бруцеллеза среди домашних животных. В то же время, у животных наблюдалось шесть случаев лептоспироза.
Специалисты указывают, что в основном случаи заболевания фиксировались на территориях личных подсобных хозяйств. В результате этого к концу декабря карантин был введён в пяти населённых пунктах области, а по бруцеллезу — в 12.
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