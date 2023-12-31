Затевахин: домашние питомцы реагируют на предновогоднюю суету

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Телеведущий и кандидат биологических наук Иван Затевахин рассказал, что домашние животные так же, как и люди, ощущают атмосферу праздника, а значит, могут реагировать на всю предновогоднюю суету.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

"Они ощущают в той мере, в которой его ощущает хозяин. Собаки эмпатичны — феноменально, я бы сказал, эмпатичны, ещё более эмпатичны, чем люди по отношению к нам. Поэтому, конечно, они считывают эмоции наши, они радуются и для них это такой же праздник", — обращает внимание он.

При этом с кошками ситуация обстоит сложнее, так как они также чувствуют человека, но реакции у них другие. По словам Затевахина, у них не будет такого буйного веселья, как у собак. Тем не менее, само ощущение торжества запомнится, так как животные будут реагировать на всю возникающую в преддверии праздника предновогоднюю суету. Таким образом, они смогут вспомнить, что за ней последует праздник.

При этом эксперт предостерёг владельцев домашних животных, что в Новый год следует очень осторожно обращаться с петардами и фейерверками, ведь они могут вызвать у животного приступ паники. Вдобавок, чрезмерная эмоциональная нагрузка, как и вовлечение собаки в безудержное веселье, может кончиться не очень хорошо.