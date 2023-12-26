Ветеринар Кирнос рассказала, как ухаживать за лапами собак зимой

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С приходом зимы требуется более внимательный уход за лапами у собак, подчеркнула ведущая ветеринарный врач Красногвардейской государственной ветклиники СББЖ ЮАО, Евгения Кирнос, она поделилась советами с изданием Москва 24. Она выделила несколько важных моментов:

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Подстригание когтей : Важно следить за длиной когтей, так как при хождении по снегу их стачивание замедляется. Рекомендуется укорачивать когти каждые три-пять недель, лучше доверить эту процедуру ветеринару.

: Важно следить за длиной когтей, так как при хождении по снегу их стачивание замедляется. Рекомендуется укорачивать когти каждые три-пять недель, лучше доверить эту процедуру ветеринару. Осмотр подушечек лап : Под снегом могут скрываться острые предметы, способные поранить подушечки лап. Возвращаясь с прогулки, необходимо каждый раз осматривать лапы питомца.

: Под снегом могут скрываться острые предметы, способные поранить подушечки лап. Возвращаясь с прогулки, необходимо каждый раз осматривать лапы питомца. Уход за шерстью : Шерсть между подушечками лап следует аккуратно подстригать, чтобы там не скапливались снег и грязь. Также важно мыть лапы после каждой прогулки.

: Шерсть между подушечками лап следует аккуратно подстригать, чтобы там не скапливались снег и грязь. Также важно мыть лапы после каждой прогулки. Использование средств защиты : Рекомендуется использовать специальные кремы, воски или обувь для защиты лап. Носки с прорезиненной подошвой или ботинки могут быть более надежным вариантом, хотя приучение собаки к ним лучше начинать с молодого возраста.

: Рекомендуется использовать специальные кремы, воски или обувь для защиты лап. Носки с прорезиненной подошвой или ботинки могут быть более надежным вариантом, хотя приучение собаки к ним лучше начинать с молодого возраста. Одежда для собак: В зимний период можно использовать одежду для собак с утеплением или без, в зависимости от потребностей. Важно, чтобы одежда подходила по размеру, не стесняла движения и легко снималась.

Если лапы собаки все же пострадают, рекомендуется проконсультироваться с врачом.