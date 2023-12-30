Кабмин РФ разрешил эксперимент по маркировке кормов и препаратов для животных

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В РФ запустили эксперимент маркировки ветпрепаратов, кормов для животных, а также масел. Причём, его участниками станут производители товаров, импортёры и организации оптовой и розничной торговли.

Фото: ru.freepik.com

Как уточнили в кабмине, планируется, что эксперимент продлился до 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом в эксперименте по маркировке растительного масла могут принять участие производители рафинированного и нерафинированного подсолнечного, соевого, оливкового, арахисового, кокосового, пальмового и рапсового масла, а также маргарина, какао и других.

Что касается экспериментальной маркировки кормов для животных — в ней смогут поучаствовать компании, которые выпускают корма для собак, кошек, птиц, грызунов и других домашних питомцев; а сферы ветеринарных лекарств — изготовители иммунологических продуктов, вакцин и лекарств, состоящих из двух и более компонентов.