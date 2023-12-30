Магаданцев будут штрафовать за выгул собак без поводка и намордника

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Магадане призвали штрафовать владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев без поводка и намордника. Отмечается, что для этого депутаты Магаданской областной думы приняли поправки к Закону об административных нарушениях, которые предусматривают введение штрафов за нарушение правил выгула, а также содержания домашних животных.

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Такую меру в ведомстве объясняют тем, что есть категория граждан, которые не могут постоять за себя — в том числе, пенсионеры и дети, а также те, кто боится собак. Однако владельцы этих животных не всегда сохраняют ответственное отношение к окружающим и выгуливают собак без намордников.

"Поправка связана с тем, что сейчас владельцы собак будут обязаны выгуливать питомцев с ошейниками, с намордниками и на поводке. Раньше не было установленной законодательной нормы, которая могла бы воздействовать на граждан", — добавили представители областной думы.

В связи с этим в настоящее время по инициативе прокуратуры планируется ввести предупреждение и штрафы. Они будут составлять от одной до трёх тысяч рублей, а за повторное нарушение — от трёх до пяти тысяч рублей.