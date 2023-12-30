В Минсельхозпрод МО напомнили владельцам питомцев правила в новогодние праздники

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили владельцам домашних питомцев о правилах безопасности.

Фото: http://nevadahumanesociety.org/

Дело в том, что из года в год новогодние праздники становятся большим испытанием для животных. Так, только в прошлом году в ТВУ № 1 Московской области в новогодние праздники поступило более 60 обращений к ветеринарным специалистам. В основном, владельцы питомцев жаловались на плохое самочувствие своих подопечных.

"Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике", — рассказал зампред Правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В первую очередь, хозяевам домашних питомцев необходимо следить за украшениями, использованными в декоре дома. Например, стеклянные игрушки могут разбиться и поранить питомца. Кроме того, лучше не развешивать дождик.

Также не следует кормить кошек и собак едой с новогоднего стола, ведь у животных, как и у людей, питание должно быть сбалансированным, а лакомства — соответствующими.

В том числе, по словам специалистов, опасен для домашних животных шоколад, так как в нём содержится много кофеина. Виноград же может привести к острой почечной недостаточности у собак.

Не стоит забывать и о том, что животные боятся салютов и хлопушек, так что их следует выводить на улицу в то время, когда планируются фейерверки, и ничего не взрывать рядом с ними.