Собакам необходим небольшой процент клетчатки, который обычно содержится в готовых кормах, предоставляя все необходимые для их здоровья вещества.
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Однако вы также можете угощать свою собаку определенными продуктами, которые присутствуют в вашем рационе.
Морковь: Морковь является низкокалорийным продуктом, обогащенным клетчаткой, что делает ее отличным лакомством для собак с избыточным весом. Кроме того, морковь богата витамином А. Рекомендуется использовать небольшие сорта моркови для кормления питомца.
Зеленая фасоль: Сырая фасоль, без добавления соли или приправ, может служить отличным лакомством для вашей собаки. Важно предоставить лишь несколько кусочков сырой фасоли, так как она также богата клетчаткой и другими полезными веществами.
Тыква: Тыква, содержащая много воды и клетчатки, благотворно воздействует на пищеварение вашего питомца. Кормите собаку небольшими кусочками сырой тыквы без добавок и семян. Тыква может быть полезной при диарее или запоре.
Нарезанные яблоки: Удалите сердцевину и семена из яблока, нарежьте несколько маленьких кусочков для вашей собаки. Яблоки, также как и остальные продукты, представленные в списке, обладают низким содержанием калорий и являются отличным источником клетчатки, способствуя улучшению пищеварения и поддержанию чувства сытости вашего питомца.
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