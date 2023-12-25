Что со стола можно дать собаке безбоязненно

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собакам необходим небольшой процент клетчатки, который обычно содержится в готовых кормах, предоставляя все необходимые для их здоровья вещества.

Фото: flickr. com by nao-cha from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако вы также можете угощать свою собаку определенными продуктами, которые присутствуют в вашем рационе.

Морковь: Морковь является низкокалорийным продуктом, обогащенным клетчаткой, что делает ее отличным лакомством для собак с избыточным весом. Кроме того, морковь богата витамином А. Рекомендуется использовать небольшие сорта моркови для кормления питомца.

Морковь является низкокалорийным продуктом, обогащенным клетчаткой, что делает ее отличным лакомством для собак с избыточным весом. Кроме того, морковь богата витамином А. Рекомендуется использовать небольшие сорта моркови для кормления питомца. Зеленая фасоль: Сырая фасоль, без добавления соли или приправ, может служить отличным лакомством для вашей собаки. Важно предоставить лишь несколько кусочков сырой фасоли, так как она также богата клетчаткой и другими полезными веществами.

Сырая фасоль, без добавления соли или приправ, может служить отличным лакомством для вашей собаки. Важно предоставить лишь несколько кусочков сырой фасоли, так как она также богата клетчаткой и другими полезными веществами. Тыква: Тыква, содержащая много воды и клетчатки, благотворно воздействует на пищеварение вашего питомца. Кормите собаку небольшими кусочками сырой тыквы без добавок и семян. Тыква может быть полезной при диарее или запоре.

Тыква, содержащая много воды и клетчатки, благотворно воздействует на пищеварение вашего питомца. Кормите собаку небольшими кусочками сырой тыквы без добавок и семян. Тыква может быть полезной при диарее или запоре. Нарезанные яблоки: Удалите сердцевину и семена из яблока, нарежьте несколько маленьких кусочков для вашей собаки. Яблоки, также как и остальные продукты, представленные в списке, обладают низким содержанием калорий и являются отличным источником клетчатки, способствуя улучшению пищеварения и поддержанию чувства сытости вашего питомца.