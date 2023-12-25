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6 продуктов, которые кошкам категорически запрещены

1:52
Зоосфера » Кошки

Вредные для кошек продукты могут вызвать различные проблемы, такие как желудочно-кишечные расстройства, вялость и изменения в выделениях. В данной статье мы рассмотрим шесть продуктов, которые следует избегать при кормлении кошек.

6 продуктов, которые кошкам категорически запрещены
Фото: flickr. com by National Park Service from USA is licensed under public domain

Молочные продукты: У кошек отсутствует фермент, необходимый для переваривания молочных продуктов, поэтому не рекомендуется давать питомцу молоко, сливки или сыр. У взрослых кошек употребление молочных продуктов может вызвать расстройство желудка, рвоту и диарею.

Шоколад: Шоколад содержит кофеин и белый сахар, которые являются токсичными для кошек. Кофеин, также содержащийся в какао и кофе, может вызвать у животных рвоту, диарею, гипертонию и судороги.

Виноград и изюм: Ветеринары считают, что виноград и изюм могут вызвать проблемы с почками у кошек из-за наличия винной кислоты. Эти продукты могут привести к накоплению веществ в почках, что проявляется симптомами почечной недостаточности, такими как вялость, жажда и боли в животе.

Лук и чеснок: Зеленый лук, лук-шалот и чеснок могут быть опасными для кошек. Даже сушеные формы этих продуктов могут вызвать анемию у животных, что проявляется в вялости, бледности десен и изменении цвета мочи.

Сырое мясо: Сырое мясо является потенциально опасным для кошек, как и для людей, так как оно может вызвать отравление кишечной палочкой.

Рыба с костями: Кости в рыбе могут представлять опасность для кошек, могут повредить ротовую полость, пищевод или застрять в горле. Перед кормлением кошки рыбой рекомендуется очистить продукт от костей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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