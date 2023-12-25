Кошки могут предотвратить инсульты или сердечные приступы

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Согласно новым исследованиям, кошки оказывают положительное воздействие на физическое здоровье человека.

Фото: Unsplash by Mikhail Vasilyev is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Помимо уже известного положительного влияния кошек на психическое здоровье, выявлено, что они способны снизить риск развития сердечных заболеваний, включая инсульт и сердечный приступ.

Кошки часто привносят радость и улучшают настроение своих хозяев, будь то мурлыканьем или играми.

Научное исследование показало, что у владельцев кошек отмечается уменьшение риска возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Группа ученых выявила связь между наличием кошек в доме и отсутствием сердечных заболеваний у их владельцев.

Одним из ключевых моментов, объясняющих данный эффект, является уменьшение уровня стресса, вызванного взаимодействием с кошками. Так как высокий уровень стресса является одним из факторов риска для сердечных заболеваний, кошки, действуя расслабляюще и успокаивающе, способны существенно снизить этот риск.

Дополнительно установлено, что положительное воздействие кошек сохраняется даже в случае наличия уже имеющихся заболеваний. Интересно отметить, что подобный эффект не был выявлен у владельцев собак в ходе проведенного исследования. Ученые объяснили это различиями в индивидуальных характеристиках щенков.