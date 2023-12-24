Как купать кошку?

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Правильное купание кошек, учитывая их обычный антипатичный настрой к воде, может быть вызовом для многих владельцев. В этой статье мы предоставим советы о том, как осуществить процедуру без стресса для вашего пушистого друга.

Фото: flickr. com by Jim from Stevens Point, WI, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Важно помнить, что взрослые кошки, как правило, не требуют постоянного купания, так как сами заботятся о состоянии своей шерсти. Однако в определенных ситуациях, когда животное сильно испачкалось, необходимо вмешательство хозяина.

Когда стоит мыть кошку? Если ваш питомец стал жертвой сильного загрязнения, начинайте с тщательного вычесывания шерсти. В случае локального загрязнения, можно ограничиться промыванием нужного участка водой.

Если же необходимо полноценное купание, используйте специальный шампунь для домашних животных, избегая косметики для людей или шампуней для собак, так как это может вызвать раздражение или аллергическую реакцию у кошек.

Для купания вам потребуется

безопасный шампунь,

мочалка,

кувшин для воды

и мягкое полотенце.

Перед процедурой рекомендуется расчесать кошку, а сам процесс проводить в ванне с теплой водой. Специальная мочалка поможет вам использовать шампунь, избегая попадания воды в уши, глаза, нос и рот. После купания важно осуществить полоскание чистой водой и обернуть животное в мягкое полотенце.