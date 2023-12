Your browser does not support the audio element.

Правильное купание кошек, учитывая их обычный антипатичный настрой к воде, может быть вызовом для многих владельцев. В этой статье мы предоставим советы о том, как осуществить процедуру без стресса для вашего пушистого друга.

Фото: flickr. com by Jim from Stevens Point, WI, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license