Ученые обнаружили, что у собак нередки "слезы счастья"

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Недавние исследования привели к интересному выводу: собаки, подобно людям, способны испытывать чувство радости, которое может проявляться слезами. Этот феномен может возникнуть, например, когда ваш питомец встречает вас после долгого отсутствия.

Фото: commons.wikimedia. org by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Ранее считалось, что слезы у собак служат исключительно для увлажнения и очищения глаз, и не имеют никакого отношения к выражению эмоций. Однако оказалось, что собаки способны проявлять радостные эмоции и через слезы.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи измерили объем слез у собак до и после встречи с их владельцами. Результаты подтвердили увеличение объема слез после радостной встречи с хозяином. Кроме того, эксперимент с фотографиями, где изображены собаки с искусственными и настоящими слезами, подтвердил, что люди верно распознали эмоции животных.

Таким образом, этот интересный аспект поведения собак подчеркивает особую связь между питомцем и хозяином. Важно отметить, что человек, неосознанно читающий невербальные сигналы у собак, может лучше понять эмоциональное состояние своего четвероногого друга. Однако, несмотря на эти открытия, ученые пока не имеют достаточной информации, чтобы утверждать, связаны ли слезы у собак с негативными эмоциями.