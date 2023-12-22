Интеллект собаки напрямую связан с ее активностью

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ученые провели исследования, которые подтверждают связь между активностью и умом у собак. Оказалось, что более активные щенки обладают и более высоким интеллектом. Неважно, предпочитает ли ваш питомец активные игры в парке или развлечения с игрушками дома.

Фото: Own work by Timothy A. Gonsalves is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В ходе исследований ученые выяснили, что собаки, предпочитающие более активные занятия, обычно демонстрируют более высокие результаты в умственной деятельности. Эти животные лучше понимают слова и быстрее усваивают новые навыки.

Важно отметить, что ученые начали исследование, проверяя уровень социализации, адаптации и когнитивных способностей собак. После этого они изучили активность животных. Результаты показали, что более умные собаки проявляли больший интерес к активным играм и тренировкам.

Хотя существуют исключения из этого правила, исследование подчеркивает тенденцию: чем активнее щенок, тем выше его интеллект и социальные навыки. Важно понимать, что отсутствие у питомца интереса к активным прогулкам или играм не обязательно указывает на низкий уровень интеллекта. Разнообразие в индивидуальных особенностях сохраняется, и не все активные собаки обязательно являются выдающимися в умственном плане.