Мурлыканье - не только от счастья и стресса, у него есть целебные свойства

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мурлыканье у кошек проявляется с самого младенчества и, помимо радости, это поведение может иметь и другие важные значения. Например, мурлыканье может свидетельствовать о стрессе у животного, являясь способом для него успокоиться в трудные моменты.

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Ученые также отмечают, что кошки способны мурлыкать вблизи больного или раненого сородича, что может быть проявлением сочувствия или заботы.

Одной из важных функций мурлыкания является невербальное общение. Еще с младенчества кошки используют мурлыкание для общения с матерью, особенно те, которые глухи или слепы. Таким образом, они выражают свои потребности в еде или внимании.

Кроме того, кошки мурлычут, чтобы выразить свое счастье и довольство. Знакомый звук мурлыкания чаще всего слышится, когда кошка расслаблена и испытывает удовлетворение, например, во время сна рядом с вами или при получении любимого лакомства.

Самой удивительной функцией мурлыкания является его целебное воздействие. Звуки, издаваемые кошкой при мурлыкании с частотой 25–150 Гц, считаются естественным механизмом исцеления. Это мурлыкание способно облегчить боль, ускорить процесс заживления ран и даже содействовать восстановлению костей.