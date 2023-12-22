Чрезвычайно токсичны: от этих 5 комнатных растений кошка может умереть

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Перед приобретением комнатных растений необходимо удостовериться, что они безопасны для вашего питомца, поскольку многие из них могут быть токсичными для кошек.

Фото: Own work by Darorcilmir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот список пяти распространенных растений, на которые следует обратить внимание:

Лилии: Лилии представляют опасность для кошек, даже если их просто съесть. Даже вода, в которой находятся цветы, становится ядовитой. Возможные последствия включают рвоту, диарею, расстройство аппетита, почечную недостаточность и, в крайних случаях, смерть. Нарциссы: Весенние цветы также являются токсичными для кошек при поедании. Нарциссы могут вызвать низкое кровяное давление, рвоту, аритмию и повышенное слюноотделение. Кроме того, они раздражают полость рта и верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Ландыш: Это растение полностью токсично для кошек. Последствия поедания могут включать в себя судороги, рвоту, понос и нарушение работы сердца. Эвкалипт: Масло листьев эвкалипта представляет опасность для кошек, вызывая отек дыхательных путей и раздражение слизистой оболочки полости рта. Алоэ вера: Этот популярный суккулент может вызвать признаки отравления у кошек, такие как летаргия, рвота и диарея. Листья и мякоть растения также являются опасными.

Для обеспечения безопасности вашего питомца рекомендуется делать ядовитые растения недоступными для него или избегать их покупки.