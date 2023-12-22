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Чрезвычайно токсичны: от этих 5 комнатных растений кошка может умереть

1:38
Зоосфера » Кошки

Перед приобретением комнатных растений необходимо удостовериться, что они безопасны для вашего питомца, поскольку многие из них могут быть токсичными для кошек.

Чрезвычайно токсичны: от этих 5 комнатных растений кошка может умереть
Фото: Own work by Darorcilmir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот список пяти распространенных растений, на которые следует обратить внимание:

  1. Лилии: Лилии представляют опасность для кошек, даже если их просто съесть. Даже вода, в которой находятся цветы, становится ядовитой. Возможные последствия включают рвоту, диарею, расстройство аппетита, почечную недостаточность и, в крайних случаях, смерть.
  2. Нарциссы: Весенние цветы также являются токсичными для кошек при поедании. Нарциссы могут вызвать низкое кровяное давление, рвоту, аритмию и повышенное слюноотделение. Кроме того, они раздражают полость рта и верхние отделы желудочно-кишечного тракта.
  3. Ландыш: Это растение полностью токсично для кошек. Последствия поедания могут включать в себя судороги, рвоту, понос и нарушение работы сердца.
  4. Эвкалипт: Масло листьев эвкалипта представляет опасность для кошек, вызывая отек дыхательных путей и раздражение слизистой оболочки полости рта.
  5. Алоэ вера: Этот популярный суккулент может вызвать признаки отравления у кошек, такие как летаргия, рвота и диарея. Листья и мякоть растения также являются опасными.

Для обеспечения безопасности вашего питомца рекомендуется делать ядовитые растения недоступными для него или избегать их покупки.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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