Фейерверки могут вызывать стресс у всех животных, включая домашних питомцев.
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Сегодня мы поделимся с вами советами по тому, как обеспечить безопасность и успокоить свою собаку во время пиротехнических представлений.
Что делать, чтобы успокоить собаку во время фейерверка:
Избегайте мест, где планируется фейерверк: Если вы знаете, что в вашем районе запускают фейерверки, постарайтесь уберечь своего питомца от этого стресса. Возможно, стоит временно изменить маршруты прогулок.
Проверьте ошейник и добавьте бирку: Обеспечьте вашу собаку прочным ошейником, на котором должна быть бирка с актуальными контактными данными. Это поможет быстрее вернуть потерявшегося питомца.
Подготовьте уютное место в доме: Создайте безопасное пространство внутри дома с ее любимыми вещами, одеялом и генератором белого шума, который поможет заглушить звуки фейерверка.
Создайте усталость перед шумным событием: Перед тем как начнется фейерверк, проведите с собакой длительную прогулку. Физическая усталость поможет ей легче перенести стресс.
Обратитесь за помощью к профессионалам: Если ваша собака страдает от сильной тревожности, связанной с шумом, обратитесь за помощью к кинологу. Профессиональный совет и тренировки могут помочь вашему питомцу справиться с фобией.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать период фейерверков менее стрессовым для вашей собаки и обеспечит ей чувство безопасности в течение праздничных событий.
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