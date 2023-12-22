4 абсолютно безопасных растения для домашних животных

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

При выборе растений для дома владельцы домашних животных сталкиваются с вопросом их безопасности. Комнатные растения могут представлять опасность для кошек и собак, особенно если питомцы решат поинтересоваться ими вкусовыми качествами.

Фото: Own work by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот список безопасных комнатных растений, которые не нанесут вреда вашим питомцам:

Денежное дерево китайское (Pilea peperomioides): Китайское денежное дерево не только безопасно для кошек и собак, но и легко ухаживать за ним. Это растение не требует яркого солнечного света, что позволяет разместить его в любой части дома. Хавортия Суккулент (Pilea peperomioides): Этот вид рода Алоэ абсолютно безопасен для домашних животных. Хавортия — неприхотливый и красивый суккулент, который нужно поливать всего лишь раз в неделю. Папоротник бостонский (Nephrolepis exalta bostoniensis): Это растение с красивыми пышными листьями также является неприхотливым в уходе. Папоротники любят влагу и идеально подходят для украшения ванной комнаты. Фиалка африканская (Saintpaulia spp.): Фиалка африканская безопасна для кошек и собак, и при этом она может порадовать вас разноцветными цветами. Это растение неприхотливо в уходе и не требует яркого солнечного света.

Выбирая безопасные растения для вашего дома, вы создаете благоприятные условия для своих питомцев и придаёте уюта вашему жилищу.