Санкт-Петербург стал самым популярным городом для путешествий с питомцами

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева домашних животных настолько привязаны к ним, что не могут расстаться с ними даже на время путешествий, поэтому берут их с собой в поездку.

Фото: ru.freepik.com

Специалисты отмечают, что интерес к путешествием с домашними питомцами растет постоянно и за этот год прирост составил порядка 12%.

При этом, далеко не все отели разрешают заселяться в номера с собаками и кошками. К тому же, за год средняя стоимость ночи проживания с питомцами увеличилась на 21%, сообщает neva. today. Но это не останавливает хозяев четвероногих любимцев брать их с собой в другие города.

Сам же популярным городом для путешествий с домашними животными стал Петербург, на долю которого пришлось порядка 16% от всех бронирований. На втором месте находится Москва, а тройку замыкает Сочи — 13% и 7% соответственно.

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