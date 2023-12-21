В Ижевске кот престижной породы "русская голубая" жестоко покусал 12-летнего ребенка. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Сообщается, что агрессию по отношению к ребенку кот проявил 14 ноября 2023 года.
После этого по всем ветеринарным правилам хозяин "голубого" должен был в течение 12 часов отнести своего домашнего питомца под для клинического осмотра специалистами и в дальнейшем — для изолированного содержания.
Но владелец агрессивного кота этого не сделал. Информацию о вакцинации животного мужчина также не предоставил.
Поэтому 20 декабря Россельхознадзор объявил жителю Ижевска предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.
По оценке специалистов, самыми агрессивными породами считаются сиамские кошки, бобтейлы и "персы".
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