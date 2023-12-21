"Голубой" кот жестоко покусал в Ижевске 12-летнюю девочку

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В Ижевске кот престижной породы "русская голубая" жестоко покусал 12-летнего ребенка. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: https://tomiks33.ru

Сообщается, что агрессию по отношению к ребенку кот проявил 14 ноября 2023 года.

После этого по всем ветеринарным правилам хозяин "голубого" должен был в течение 12 часов отнести своего домашнего питомца под для клинического осмотра специалистами и в дальнейшем — для изолированного содержания.

Но владелец агрессивного кота этого не сделал. Информацию о вакцинации животного мужчина также не предоставил.

Поэтому 20 декабря Россельхознадзор объявил жителю Ижевска предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

По оценке специалистов, самыми агрессивными породами считаются сиамские кошки, бобтейлы и "персы".

Ранее ветеринары в преддверии Нового года посоветовали владельцем кошек и собак при выборе елки отдать предпочтение искусственному дереву.