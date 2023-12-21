Вынужденная изоляция, которая стала реальностью в эпоху коронавируса, привела к тому, что жители России стали чаще заводить себе домашних питомцев-компаньонов. Причем этот тренд сохраняется до сих пор.
Число зарегистрированных домашних животных с периода пандемии COVID-19 коронавируса и до конца 2023 года выросло до 70 миллионов
Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.
Специалист отметил, что до 2019 года в России было зарегистрировано около 20 миллионов домашних животных, поэтому их число за четыре года выросло более чем в три раза.
Ранее эксперты посоветовали владельцам домашних животных устанавливать в квартирах искусственные новогодние елочки, а не натуральные.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".