С начала пандемии COVID-19 жители России завели около 50 миллионов котов и собак

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вынужденная изоляция, которая стала реальностью в эпоху коронавируса, привела к тому, что жители России стали чаще заводить себе домашних питомцев-компаньонов. Причем этот тренд сохраняется до сих пор.

Фото: ru.freepik.com

Число зарегистрированных домашних животных с периода пандемии COVID-19 коронавируса и до конца 2023 года выросло до 70 миллионов

Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.

Специалист отметил, что до 2019 года в России было зарегистрировано около 20 миллионов домашних животных, поэтому их число за четыре года выросло более чем в три раза.

Ранее эксперты посоветовали владельцам домашних животных устанавливать в квартирах искусственные новогодние елочки, а не натуральные.

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