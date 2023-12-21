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Шлейка или ошейник: 9 обстоятельств, которые вы должны иметь ввиду

2:08
Зоосфера » Собаки

При выборе между ошейником и шлейкой для выгула собаки, следует учесть несколько важных факторов.

Шлейка или ошейник: 9 обстоятельств, которые вы должны иметь ввиду
Фото: flickr. com by Tim Felce (Airwolfhound) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вот рекомендации по этому вопросу:

  1. Размер и порода: Первым шагом является оценка размера и породы вашего питомца. Более крупные и сильные собаки могут ощутить больше комфорта при использовании шлейки, так как она равномерно распределяет давление, в отличие от ошейника.
  2. Потребности в обучении: Если ваш питомец все еще учится ходить на поводке, шлейка обеспечивает лучший контроль и предотвращает удушье. Собаки с хорошими навыками послушания могут успешно использовать ошейники.
  3. Соображения относительно здоровья: Учитывайте здоровье вашего питомца. Если у него проблемы с дыханием или чувствительное горло, более мягкая шлейка может быть более безопасным вариантом.
  4. Художники по побегу: Если ваш питомец умеет выскальзывать из ошейников, шлейка с ремнями безопасности, крепящимися вокруг тела, может предоставить более безопасный вариант.
  5. Стиль ходьбы: Оцените поведение вашего питомца при ходьбе. Если собака тянет поводок или имеет сильный импульс вперед, шлейка с передним зажимом может обеспечить лучший контроль.
  6. Комфорт: Учтите предпочтения вашего питомца в плане комфорта. Некоторые предпочитают свободу ошейника, в то время как другие могут предпочесть более плотную посадку шлейки.
  7. Занятия на улице: Если ваша собака активно занимается на улице или участвует в спортивных мероприятиях, шлейка может обеспечить лучшую устойчивость и контроль.
  8. Точки крепления: Ошейники имеют одну точку крепления, в то время как шлейки могут иметь передние и задние зажимы. Это важно, поскольку точка крепления влияет на ход вашей собаки и ее реакцию на ваши указания.
  9. Стадия роста: Для растущих щенков рекомендуется использовать шлейку, чтобы минимизировать нагрузку на шею во время прогулок.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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