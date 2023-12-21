Шлейка или ошейник: 9 обстоятельств, которые вы должны иметь ввиду

При выборе между ошейником и шлейкой для выгула собаки, следует учесть несколько важных факторов.
Фото: flickr. com by Tim Felce (Airwolfhound) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Вот рекомендации по этому вопросу:
Размер и порода: Первым шагом является оценка размера и породы вашего питомца. Более крупные и сильные собаки могут ощутить больше комфорта при использовании шлейки, так как она равномерно распределяет давление, в отличие от ошейника.
Потребности в обучении: Если ваш питомец все еще учится ходить на поводке, шлейка обеспечивает лучший контроль и предотвращает удушье. Собаки с хорошими навыками послушания могут успешно использовать ошейники.
Соображения относительно здоровья: Учитывайте здоровье вашего питомца. Если у него проблемы с дыханием или чувствительное горло, более мягкая шлейка может быть более безопасным вариантом.
Художники по побегу: Если ваш питомец умеет выскальзывать из ошейников, шлейка с ремнями безопасности, крепящимися вокруг тела, может предоставить более безопасный вариант.
Стиль ходьбы: Оцените поведение вашего питомца при ходьбе. Если собака тянет поводок или имеет сильный импульс вперед, шлейка с передним зажимом может обеспечить лучший контроль.
Комфорт: Учтите предпочтения вашего питомца в плане комфорта. Некоторые предпочитают свободу ошейника, в то время как другие могут предпочесть более плотную посадку шлейки.
Занятия на улице: Если ваша собака активно занимается на улице или участвует в спортивных мероприятиях, шлейка может обеспечить лучшую устойчивость и контроль.
Точки крепления: Ошейники имеют одну точку крепления, в то время как шлейки могут иметь передние и задние зажимы. Это важно, поскольку точка крепления влияет на ход вашей собаки и ее реакцию на ваши указания.
Стадия роста: Для растущих щенков рекомендуется использовать шлейку, чтобы минимизировать нагрузку на шею во время прогулок.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ