Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Понравятся даже тем, кто на диете: творожные кексы с курицей и сыром без муки
10 особенностей: как приучить собаку мыть лапы
Врач Ломова назвала самые опасные для печени алкогольные напитки
Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга
Трое детей главы Минобороны Украины Рустема Умерова — граждане США
Подкормка на основе сухих дрожжей поможет растениям воспрянуть духом
Сальдо: ВС РФ уничтожили над Азовским морем украинские ATACMS
Орбан: самое главное, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией
Представитель МИД РФ Захарова: Россия ответит Латвии на захват "Дома Москвы"

У твоей собаки разболелась голова

2:07
Зоосфера » Собаки

Когда вашему питомцу не по себе, он не всегда в состоянии выразить свои ощущения ясно. Однако головная боль у собаки может быть серьезным симптомом, который важно узнать и учесть.

У твоей собаки разболелась голова
Фото: Own work by MonicaDoesPhotography is licensed under public domain

Вот несколько ключевых признаков головной боли у вашего четвероногого друга:

Необычная агрессия или раздражительность: Если ранее спокойная собака становится необычно агрессивной или раздражительной, это может свидетельствовать о наличии дискомфорта.

Снижение аппетита: Собака, испытывающая головную боль, может потерять интерес к еде. Если она становится привередливой или отказывается от еды, это может быть признаком дискомфорта.

Избегание света: Чувствительность к свету может быть еще одним признаком головной боли. Если ваша собака предпочитает темные места или избегает яркого освещения, это может указывать на дискомфорт.

Изменения уровня активности: Собака с головной болью может стать менее активной или неохотно выполнять обычные задачи. Изменения в ее энергии могут свидетельствовать о проблемах.

Необычные движения головой: Обратите внимание на то, как собака держит голову, может ли она треть ею об поверхность или лапает уши — все это может быть проявлением дискомфорта.

Чрезмерное вылизывание или уход: Собаки, чувствующие дискомфорт, могут проявлять его через чрезмерное вылизывание или изменения в уходовом поведении.

Изменения положения ушей: Если собака необычно держит уши или не терпит, когда их трогают, это может быть признаком дискомфорта в голове.

Нытье или вокализация: Некоторые собаки могут издавать больше звуков, чем обычно, когда у них болит голова. Изменения в вокальном поведении следует отметить.

В поисках комфорта: Если ваша собака стремится к большему физическому контакту, проявляя желание быть обнятым или держаться на руках, это может свидетельствовать о ее неудовлетворительном состоянии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский" Дмитрий Плотников Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией" Любовь Степушова Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин
Вкуснейшие пирожки из лаваша из трёх ингредиентов за несколько минут
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Последние материалы
Подкормка на основе сухих дрожжей поможет растениям воспрянуть духом
Сальдо: ВС РФ уничтожили над Азовским морем украинские ATACMS
Орбан: самое главное, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией
У твоей собаки разболелась голова
Представитель МИД РФ Захарова: Россия ответит Латвии на захват "Дома Москвы"
Главный итог 2023 года: Россия получила лучшую армию мира нового типа
Как эффективно подкормить клубнику
Топовый салат в честь Зелёного Дракона заменит надоевшую "Селёдку под шубой"
Эрантис зацветёт прямой зимой: соседи удивятся
SmolNarod: смоленские "суверены" атаковали госучреждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников