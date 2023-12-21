У твоей собаки разболелась голова

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда вашему питомцу не по себе, он не всегда в состоянии выразить свои ощущения ясно. Однако головная боль у собаки может быть серьезным симптомом, который важно узнать и учесть.

Фото: Own work by MonicaDoesPhotography is licensed under public domain

Вот несколько ключевых признаков головной боли у вашего четвероногого друга:

Необычная агрессия или раздражительность: Если ранее спокойная собака становится необычно агрессивной или раздражительной, это может свидетельствовать о наличии дискомфорта.

Снижение аппетита: Собака, испытывающая головную боль, может потерять интерес к еде. Если она становится привередливой или отказывается от еды, это может быть признаком дискомфорта.

Избегание света: Чувствительность к свету может быть еще одним признаком головной боли. Если ваша собака предпочитает темные места или избегает яркого освещения, это может указывать на дискомфорт.

Изменения уровня активности: Собака с головной болью может стать менее активной или неохотно выполнять обычные задачи. Изменения в ее энергии могут свидетельствовать о проблемах.

Необычные движения головой: Обратите внимание на то, как собака держит голову, может ли она треть ею об поверхность или лапает уши — все это может быть проявлением дискомфорта.

Чрезмерное вылизывание или уход: Собаки, чувствующие дискомфорт, могут проявлять его через чрезмерное вылизывание или изменения в уходовом поведении.

Изменения положения ушей: Если собака необычно держит уши или не терпит, когда их трогают, это может быть признаком дискомфорта в голове.

Нытье или вокализация: Некоторые собаки могут издавать больше звуков, чем обычно, когда у них болит голова. Изменения в вокальном поведении следует отметить.

В поисках комфорта: Если ваша собака стремится к большему физическому контакту, проявляя желание быть обнятым или держаться на руках, это может свидетельствовать о ее неудовлетворительном состоянии.