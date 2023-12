Your browser does not support the audio element.

Для человека собаки часто становятся не только самыми верными друзьями, но и надежными помощниками, особенно в службе полиции. Обучение полицейских собак представляет собой сложный процесс, включающий в себя несколько ключевых этапов.

Фото: commons.wikimedia. org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Robert Stirrup is licensed under public domain