Мумия домашнего животного: зачем и почему древние египтяне делали это?

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Египтяне проявляли особое почтение к своим домашним животным, их любовь была настолько велика, что они желали, чтобы у этих животных была вечная жизнь. После смерти домашние питомцы подвергались мумификации и проходили сложный процесс погребения.

Фото: Own work by Mary Harrsch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В древности в египетском мировоззрении четвероногие и пернатые существа считались священными, божественными и влияющими на свои судьбы. Они занимали почетное место в пантеоне, и боги часто изображались с головами животных. Мумификация была неотъемлемой частью этой религиозной практики, подчеркивая особый статус этих существ в глазах египтян.

Египтяне мумифицировали различных животных, считая, что их боги могут принимать различные формы.

Например, богиня Баст, дочь Ра, изображалась как кошка или женщина с кошачьей головой. Эта богиня символизировала благополучие, радость, любовь и плодородие. Египтяне особенно почитали кошек за их способность истреблять грызунов, что было критически важно для сохранения запасов зерна, тогда считавшегося ценным как золото.

Кошки также заслужили прозвище "солнечный глаз" благодаря своей способности видеть в темноте. Это свойство делало их важными символами в египетской мифологии. В исследованиях археологов, проведенных в древнеегипетском некрополе Куббет-эль-Хава, обнаружены захоронения крокодилов, одного из которых сохранился в виде практически целой мумии, предоставляя уникальный взгляд на древние обряды и почитание животных в этой культуре.