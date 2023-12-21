Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Роснефть" будет обсуждать продажу своих заводов в Германии
Композитор Алексей Рыбников потребовал 20 млн рублей с лейбла из Warner Music
В Минздраве Приморья сообщили о росте количества вирусных заболеваний
Политолог Двинский: санкционный механизм ЕС не принёс желаемого эффекта
Минюст провёл проверку нотариуса, заверившего регистрацию кандидата в президенты Дунцовой 
Урологи признали новогодние дни самыми опасными для пениса
Автоэксперт Сажин рассказал, как будут конфисковывать автомобили пьяных водителей
Как подкормить рассаду огурцов перед высадкой в открытый грунт
Морковь не придётся прореживать: "ленивый" способ избавит от необходимости ползать на коленях

Аквариумные рыбки могут ориентироваться по магнитому полю Земли

2:25
Зоосфера » Рыбы

Интересные и удивительные особенности даже простых домашних животных порой остаются незамеченными.

Аквариумные рыбки могут ориентироваться по магнитому полю Земли
Фото: flickr. com by Benson Kua from Toronto, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Так, аквариумные рыбки, которые могут показаться на первый взгляд обыденными, способны удивить своими уникальными чертами. Давайте рассмотрим несколько захватывающих фактов об аквариумных рыбках.

Несмотря на общее мнение о недостатке у рыб интеллекта, многие из них, такие как золотые рыбки, обладают удивительными когнитивными способностями. Эти рыбы способны ассоциировать людей с едой, распознавать простые формы и даже ориентироваться в лабиринтах.

Некоторые представители аквариумных рыб проявляют использование инструментов, что является уникальным поведением в мире рыб. Например, некоторые виды используют камни для раскалывания моллюсков или создания гнезд, демонстрируя уровень поведения, направленного на решение проблем.

Некоторые рыбы обладают встроенным "компасом", который помогает им ориентироваться по магнитному полю Земли. Это особенно важно для видов, совершающих длительные миграции.

Рыбы общаются между собой, используя различные методы, такие как визуальные сигналы, движения тела и звуки. Они могут издавать разнообразные звуки, включая скрежетание зубами или вибрации плавательным пузырем.

Несмотря на распространенное мнение о том, что рыбы не обладают заботой о потомстве, некоторые виды проявляют замечательную родительскую заботу. Они охраняют и защищают свою икру, а в некоторых случаях самец даже высиживает икру во рту.

Аквариумные рыбки, такие как цихлиды, способны менять свой цвет в зависимости от настроения, социального статуса или окружающей среды. Это является формой коммуникации и адаптации.

Рыбы не закрывают глаза, так как у них нет век, но они периодически впадают в состояние отдыха, замедляясь и становясь менее отзывчивыми. Например, рыбы-попугаи выделяют слизистый кокон для защиты во время сна.

У рыб есть вкусовые рецепторы не только во рту, но и на плавниках, усах и других частях тела. Это распределенное чувство вкуса помогает им исследовать окружающую среду и взаимодействовать с ней.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией" Любовь Степушова Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин Уральский дрон-камикадзе "Огурец" начал уничтожать украинские танки Дмитрий Плотников
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Последние материалы
Минюст провёл проверку нотариуса, заверившего регистрацию кандидата в президенты Дунцовой 
Аквариумные рыбки могут ориентироваться по магнитому полю Земли
Урологи признали новогодние дни самыми опасными для пениса
Автоэксперт Сажин рассказал, как будут конфисковывать автомобили пьяных водителей
Как подкормить рассаду огурцов перед высадкой в открытый грунт
Морковь не придётся прореживать: "ленивый" способ избавит от необходимости ползать на коленях
Загубите "Оливье": этот зелёный горошек опасно покупать
Водоканал Питера показал свою версию "Слова пацана" о наболевшем: не будь чушпаном
На Запорожье задержана подростковая банда, совершавшая теракты по указанию СБУ
"Альтернатив нет": В Госдуме рассказали о неготовности блокировать YouTube
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников