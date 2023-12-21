Ваш щенок постоянно скулит? Узнай почему

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если ваш милый щенок постоянно скулит, это может быть не только выражением его детской подвижности, но и признаком того, что с ним что-то может быть не так. Давайте рассмотрим несколько распространенных причин, которые могут стоять за этим поведением.

Фото: flickr. com by Morten Skovgaard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сначала стоит учесть, что скуление у щенков является их собственным способом общения. Это может быть выражением дискомфорта, голода, или сигналом о необходимости выхода на улицу. Следовательно, внимание к этим сигналам поможет лучше понимать потребности вашего питомца.

Некоторые щенки применяют скулеж как метод привлечения вашего внимания.

Это своего рода молчаливый крик:

"Обрати на меня внимание, я здесь!"

Определение, чего именно ему не хватает, может помочь в решении этого вопроса.

Тревога или одиночество также могут стать причиной скулежа у щенка. Это особенно актуально, если он остается один или разлучается со своими собратьями. Поддержка и утешение могут снизить уровень тревожности.

Физический дискомфорт, такой как боль или неудобство, может также быть выражен скулежом. Важно обратить внимание на здоровье питомца и, при необходимости, обратиться к ветеринару.

Голод, жажда, потребность в туалете, прорезывание зубов, возбуждение, страх или неуверенность, а также неудовлетворенные потребности в социализации — все эти факторы могут влиять на поведение щенка. Уделяя внимание конкретной ситуации, вы можете помочь ему чувствовать себя более комфортно и уравновешенно.