Вы не знали: У попугаев важную роль играет язык тела

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Социализация попугаев в природе обусловлена формированием стай, где они создают социальную структуру для безопасности и сотрудничества. Этот стадный менталитет сохраняется у домашних попугаев, которые рассматривают своих владельцев как часть своей стаи.

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Попугаи используют разнообразные звуки, включая крики и имитацию человеческой речи, для общения.

Язык тела также играет важную роль, где причесывание, покачивание головой и позы выражают их настроение, а понимание этих сигналов помогает владельцам оценить комфорт питомца.

Натуральная имитация окружающей среды является еще одним аспектом социализации. Попугаи имитируют звуки и действия, что способствует укреплению социальных связей. Игра, будь то с другими попугаями или игрушками, играет важную роль в умственной стимуляции и социальном взаимодействии.

Социальные акты, такие как взаимный уход за перьями и совместное питание, являются проявлением социальной активности попугаев. Взаимствование еды, а также предложение разнообразных продуктов, способствует укреплению чувства общности.

Территориальное поведение у попугаев может проявляться, особенно в дикой природе, и понимание и уважение их потребности в личном пространстве играет важную роль в создании гармоничной среды для социальных взаимодействий.