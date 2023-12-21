Заводить котёнка запрещено: узнай, при каких обстоятельствах

Решение о том, стоит ли заводить домашнее животное, требует вдумчивого взвешивания, и вот несколько неочевидных причин, почему это может быть противопоказано.
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Серьезные траты: Если вы не готовы к значительным затратам, стоит задуматься. Корм высокого качества, лекарства при болезнях – это обязательные расходы, которые не стоит пренебрегать. Вложения в заботу о животном могут оказаться более серьезными, чем вы предполагаете.
Ожидание прибавления в семье: Если вы ожидаете появление младенца, стоит воздержаться от приобретения кошки. Ребенок может проявить аллергию, а у питомца появится ревность. Также важно рассмотреть вопрос о времени, которое вы можете уделить питомцу после появления ребенка.
Частые отсутствия: Если вы часто покидаете дом из-за командировок или любите путешествовать, иметь домашнего питомца может быть проблематично. Ответственность за уход за животным требует постоянного присутствия.
Отрицательное отношение членов семьи: Наличие в семье людей, негативно относящихся к кошкам, может вызвать стресс у животного и привести к конфликтам в семье.
Небезопасные условия: Прежде чем завести котенка, убедитесь, что ваш дом безопасен. Установите сетки на окнах, спрячьте провода и устранивайте другие потенциальные опасности. Если вы не готовы внести изменения, возможно, не стоит заводить кошку.
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