Как часто надо играть с собственной кошкой?

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Добросовестные владельцы домашних животных стараются обеспечивать своих питомцев не только качественным кормом и чистой водой, но и физической активностью. В этом важном вопросе они следуют советам ветеринаров и зоопсихологов, ведь физическая активность играет ключевую роль в здоровье кошек.

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Александра Александрова, зоопсихолог и ветеринарный врач, подчеркивает, что кошки с пониженной физической активностью подвержены риску заболеваний, таких как ожирение, диабет и проблемы с сердцем. Она рассказывает, что игры с питомцем способствуют развитию охотничьих навыков, повышают аппетит и предоставляют дополнительную тренировку.

Важность игр с кошкой также связана с психологическими аспектами. Игры помогают снимать стресс, избавляться от негативных эмоций и укреплять связь между хозяином и животным. Кроме того, игры способствуют интеллектуальному развитию питомца, поэтому играть с котенком следует по его желанию.

Чтобы обеспечить зрелой кошке достаточно физической активности, рекомендуется играть с ней не реже двух раз в день — утром и вечером. Для пожилых кошек достаточно проводить развлекательные мероприятия один раз в день, предпочтительно за пару часов до отхода ко сну.