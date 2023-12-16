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Милый поросёнок с удовольствием пожирает клубнику

1:17
Зоосфера

Когда люди проявляют неприлично громкое чавканье, окружающие с отвращением отходят в сторону. Вряд ли найдется кто-то, кто был бы в восторге от звуков, издаваемых чужими ртами, за исключением, конечно, случаев, когда это милый маленький зверек.

Во вторник, 12 декабря, одна заботливая хозяйка решила угостить своего поросенка клубникой. Поразительно, насколько положительно это воздействовало на всех:

Сладости — страсть поросят. Несмотря на то, что слово "свинья" зачастую используется в контексте обжорства, на самом деле эти животные довольно избирательны в еде. Свиньи не только употребляют много зерновых, но также предпочитают разнообразные продукты, такие как бобы, кукуруза, картошка, яблоки, клубника, насекомые, черви и даже "вкусности" вроде пончиков и хрустящих конфет.

Для домашних свиней важно обеспечивать разнообразное питание, чтобы избежать ожирения, проблем с ростом и усталости от еды. В отличие от свиней на массовых фермах, которых кормят высококалорийным рационом, они могут наслаждаться свежим воздухом и достаточным физическим активным образом жизни, что благотворно сказывается на их общем состоянии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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