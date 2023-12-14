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Сиамские кошки чаще других приносят хозяевам вещи, как собаки

1:43
Зоосфера » Кошки

Некоторые кошки, подобно собакам, любят приносить своим владельцам игрушки, которые им кидают. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что сиамские кошки чаще всего занимаются этой игрой.

Сиамские кошки чаще других приносят хозяевам вещи, как собаки
Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

В опросе приняли участие 924 человека, у которых есть либо были кошки. Все их животные проявляли склонность приносить вещи своим хозяевам. Чаще всего это были резинки для волос, крышечки бутылок или скомканная бумага. При этом кошки предпочитали определённые предметы и членов семьи, которым приносили игрушки.

55% кошек приносили брошенные предметы до пяти раз за одну игру, после чего им это надоедало. Однако если сама кошка начинала игру, она могла продолжаться дольше. Самыми популярными местами для игры в апорт были спальни и лестницы.

94% владельцев отметили, что их кошки начали приносить брошенные предметы без специального обучения, обычно в первый год жизни. При этом только 23% кошек жили с другими животными, которые проявляли такое же поведение. Таким образом, можно исключить предположение, что все они научились этому поведению от других питомцев.

Среди 160 кошек, сиамские кошки чаще других приносили брошенные игрушки (36 кошек), за ними следовали бенгальские (16 кошек) и рэгдоллы (12 кошек).

Результаты подчёркивают индивидуальные различия в поведении кошек и показывают, что они имеют тенденцию контролировать правила игры со своими хозяевами.

СИАМСКАЯ КОШКА. ВСЕ О ПОРОДЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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