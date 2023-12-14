Как отучить щенков кусаться

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Возвращение щенка домой — это не только волшебство объятий и поцелуев, но и огромная работа. Воспитание маленького комочка меха может занять весь ваш день, начиная от приучения к горшку и заканчивая прогулками на поводке. Но, безусловно, каждый вложенный труд стоит этого.

Фото: flickr. com by Takashi Hososhima from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Одна преданная мама щенков, известная как @bakerandme, поделилась своим советом с хозяевами щенков, которые сталкиваются с проблемой постоянного кусания. Это поведение часто встречается у щенков, но она показывает своим последователям, что это необязательно должно стать неприятной привычкой.

Мама Бейкера придумала интересный метод, чтобы отучить его от кусания. Она издает громкое "Ой!" каждый раз, когда он пытается укусить. Этот звук отправляет ему сигнал о том, что его действия причиняют боль его маме, и он прекращает.

Но это еще не все! Этот метод связан с тем, как щенки учатся вести себя друг с другом в своей собачьей семье. Когда они находятся с братьями и сестрами, они могут издавать звуки, чтобы показать, что они больны. В результате щенки меняют свое поведение. Просто и эффективно!