Почему кошка не ходит в лоток: специалисты перечислили причины

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, как правило, являются очень чистоплотными животными, но даже у них могут возникать промахи в этом вопросе. Если животное однажды случайно справило нужду мимо лотка, скорее всего, это был всего лишь единичный случай. Такое может произойти, например, когда владелец мыл лоток, а питомец внезапно почувствовал необходимость воспользоваться туалетом и просто не смог подождать.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

Однако если животное вдруг начинает ходить в туалет где угодно, только не в лоток, это может свидетельствовать о проблемах со стрессом, болями в суставах, заболеваниями мочевыводящей системы и другими неприятностями. "Тинькофф Журнал" рассмотрел, почему кошки чаще всего отказываются пользоваться лотком и как с этим бороться.

Возможно, у питомца появилось отвращение к самому лотку, месту, где он находится, или даже к заполнителю для кошачьего туалета. Подобное часто происходит из-за страха, боли или болезней, а также из-за наличия раздражителей — неприятных для питомца звуков или запахов.

Если лоток кошки находится рядом со стиральной машиной, питомцу может быть неприятно использовать его из-за шума машины.

Также бывает, что лоток начинает ассоциироваться у кошки с болью, даже если высота его бортиков и мягкость наполнителя идеальны. Например, если у животного был цистит, кишечные колики или другое заболевание, которое вызывает боль при мочеиспускании или дефекации.

Если кошка перестала ходить в лоток, то первым делом стоит показать её ветеринару. Некоторые заболевания мочевыделительной системы могут вызывать дискомфорт при мочеиспускании или дефекации, но часто не проявляются на ранних стадиях. Поэтому врач может назначить дополнительные обследования, чтобы выявить потенциальные проблемы.

Также стоит оценить условия содержания животного. Кошке должны быть доступны еда, вода, возможность проявлять типичное поведение, ощущение безопасности и комфорта.

Стоит обратить внимание на тип наполнителя для лотка. Мелкие глиняные наполнители, не ароматизированные и похожие на землю или песок, обычно нравятся большинству кошек. Однако некоторым котикам могут больше понравиться мягкие тряпичные изделия или гладкая холодная поверхность. Учитывайте предпочтения питомца.

Лоток-домик также может быть полезен, если у кошки возникла проблема с мечением струёй мочи. Доминантный кот будет метить территорию на внутренних пластиковых стенках лотка-домика, что упростит их очистку, а коту поможет удовлетворить его потребность в мечении.

Также специалисты назвали следующие причины, по которым кошка может перестать ходить в лоток:

1. Инфекционные болезни.

2. Нейрологические проблемы.

3. Стресс.

4. Диета.

5. Проблемы с мочевым пузырем.

6. Неправильное воспитание.

7. Проблемы со здоровьем.

8. Неправильное содержание.

В любом случае, если такое поведение продолжается, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы установить точную причину и найти наилучшее решение для питомца.

Почему кошка не хочет ходить в лоток? Кошка не ходит в лоток, решаем проблему